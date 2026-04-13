El violoncel de Pau Casals torna a sonar a El Vendrell

El violoncel de Pau Casals ha tornat a sonar. I ho ha fet a la seva localitat natal, a El Vendrell, on tot està a punt per a molts mesos de commemoracions. I és que l'homenatge a aquesta figura única a cavall entre la música i l'humanisme, tocarà alguns mesos del 2027. Pau Casals va ser un músic de referència del segle XX i un dels noms més universals de la cultura catalana, reconegut pel seu talent artístic i per la seva defensa de la pau, la llibertat, la democràcia i la dignitat de les persones.
🎻 Més de seixanta actes
Entre més de seixanta actes programats, en destaca el concert la persona que resulti guanyadora del Concurs Queen Elisabeth -que se celebra a Bèlgica- amb el violoncel Goffriller de Pau Casals al Palau de la Música Catalana de Barcelona. A més, també es podrà redescobrir aquest músic excepcional a través de l'exposició itinerant 'Pau Casals. Un músic al servei de la pau', que passarà pel Palau Robert de Barcelona, el CaixaForum de Madrid i el Museu Pau Casals de El Vendrell. Tot plegat, completat amb el concert de la London Philarmonic Orquestra a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid.
🎼 Plensa celebra Casals
L’artista Jaume Plensa, guanyador del Guardó Pau Casals de la Generalitat de Catalunya l’any 2018, cedeix temporalment l'escultura 'Yolandita' als jardins noucentistes del Museu Pau Casals, a El Vendrell. D'aquesta manera es generarà un diàleg amb la casa i amb la resta d'escultures exposades en aquest jardí d’un gran valor patrimonial. La peça arribarà el mes de juny del 2026 i hi romandrà fins a finals del 2027 amb motiu de la commemoració.
🎵 El violoncel que torna a la vida
El violoncel Goffriller de Pau Casals tornarà a sonar al llarg d'aquest any de celebracions. No només a l'acte inaugural, sinó que al llarg de l'any farà algunes reaparicions. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, explica a La Ciutat que el fet que l’instrument torni a sonar "té un valor profund" i apunta que "un violoncel com aquest no pot viure en una vitrina, ha de ser tocat". El Goffriller va ser cedit pel mateix Casals a la Fundació perquè continués viu a través de les mans de joves músics, un gest que resumeix la seva manera d'entendre la música com a patrimoni compartit.
🕊️ Veu universal per la pau
Un dels aspectes més destacats de la figura de Pau Casals és el seu compromís ferm amb la pau. Va ser convidat fins a quatre vegades a la seu de les Nacions Unides, no només com a músic, sinó com a referent moral. El seu discurs del 1948, pronunciant-se sobre la pau en un món convuls, "manté encara avui una sorprenent actualitat", com ha explicat a La Ciutat en Jordi Pardo. L’any 1971, Casals va dirigir l’Himne a les Nacions Unides, composat per ell mateix, i va rebre la Medalla de la Pau de l’ONU, un reconeixement al seu compromís vital.