CASALS 150

El violoncel de Pau Casals torna a sonar a El Vendrell

Durant el 2026 i el 2027 es commemorarà que fa 150 anys va néixer a El Vendrell un dels millors músics de la història de Catalunya. Es tracta de Pau Casals, que amb el seu violoncel i un potent missatge de pau va arribar a tots els racons del món. La Generalitat de Catalunya i la Fundació Pau Casals han organitzat gairebé dos anys carregats d'activitats.

Robert Calvo

Barcelona |

La Generalitat de Catalunya presenta a El Vendrell el programa d'actes de l'Any Pau Casals, que s'allargarà fins el 2027.

El violoncel de Pau Casals ha tornat a sonar. I ho ha fet a la seva localitat natal, a El Vendrell, on tot està a punt per a molts mesos de commemoracions. I és que l'homenatge a aquesta figura única a cavall entre la música i l'humanisme, tocarà alguns mesos del 2027. Pau Casals va ser un músic de referència del segle XX i un dels noms més universals de la cultura catalana, reconegut pel seu talent artístic i per la seva defensa de la pau, la llibertat, la democràcia i la dignitat de les persones.

🎻 Més de seixanta actes

Entre més de seixanta actes programats, en destaca el concert la persona que resulti guanyadora del Concurs Queen Elisabeth -que se celebra a Bèlgica- amb el violoncel Goffriller de Pau Casals al Palau de la Música Catalana de Barcelona. A més, també es podrà redescobrir aquest músic excepcional a través de l'exposició itinerant 'Pau Casals. Un músic al servei de la pau', que passarà pel Palau Robert de Barcelona, el CaixaForum de Madrid i el Museu Pau Casals de El Vendrell. Tot plegat, completat amb el concert de la London Philarmonic Orquestra a l’Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Pau Casals va emocionar tot el món amb les seves mans sobre el violoncel
Pau Casals va emocionar tot el món amb les seves mans sobre el violoncel | Fundació Pau Casals

🎼 Plensa celebra Casals

L’artista Jaume Plensa, guanyador del Guardó Pau Casals de la Generalitat de Catalunya l’any 2018, cedeix temporalment l'escultura 'Yolandita' als jardins noucentistes del Museu Pau Casals, a El Vendrell. D'aquesta manera es generarà un diàleg amb la casa i amb la resta d'escultures exposades en aquest jardí d’un gran valor patrimonial. La peça arribarà el mes de juny del 2026 i hi romandrà fins a finals del 2027 amb motiu de la commemoració.

🎵 El violoncel que torna a la vida

El violoncel Goffriller de Pau Casals tornarà a sonar al llarg d'aquest any de celebracions. No només a l'acte inaugural, sinó que al llarg de l'any farà algunes reaparicions. El director de la Fundació Pau Casals, Jordi Pardo, explica a La Ciutat que el fet que l’instrument torni a sonar "té un valor profund" i apunta que "un violoncel com aquest no pot viure en una vitrina, ha de ser tocat". El Goffriller va ser cedit pel mateix Casals a la Fundació perquè continués viu a través de les mans de joves músics, un gest que resumeix la seva manera d'entendre la música com a patrimoni compartit.

El violoncel Goffriller de Pau Casals torna a sonar en la commemoració del seu naixement fa 150 anys
El violoncel Goffriller de Pau Casals torna a sonar en la commemoració del seu naixement fa 150 anys | Fundació Pau Casals

🕊️ Veu universal per la pau

Un dels aspectes més destacats de la figura de Pau Casals és el seu compromís ferm amb la pau. Va ser convidat fins a quatre vegades a la seu de les Nacions Unides, no només com a músic, sinó com a referent moral. El seu discurs del 1948, pronunciant-se sobre la pau en un món convuls, "manté encara avui una sorprenent actualitat", com ha explicat a La Ciutat en Jordi Pardo. L’any 1971, Casals va dirigir l’Himne a les Nacions Unides, composat per ell mateix, i va rebre la Medalla de la Pau de l’ONU, un reconeixement al seu compromís vital.

