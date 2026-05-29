HABITATGE

L’edat màxima per sol·licitar el préstec d’emancipació passa dels 35 als 40 anys

El Govern calcula que d’aquesta manera més de mig milió de persones podran pagar l’entrada d’un pis

Redacción

Barcelona |

Façana d'un bloc de pisos a Barcelona | ACN

La Generalitat reconeix que els salaris, el mercat laboral i la situació econòmica actual "dificulta la capacitat d’estalvi" de la població per poder afrontar l'entrada del 20% d'un habitatge. Un panorama que demostra que "cal treballar més" per solucionar l'accés a un immoble, defensen des de l'Executiu català.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat "l'èxit dels préstecs d’emancipació" perquè les persones "tirin endavant el seu projecte de vida". Des que el programa va posar-se en marxa -fa 11 mesos- prop de 2.000 ciutadans ja han pogut signar una hipoteca.

Pel que fa a la distribució territorial dels préstecs, Barcelona ha concentrat més de la meitat dels signats, seguida de les comarques gironines, el Penedès , el Camp de Tarragona, la Catalunya Central, Ponent, les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i Aran.

El perfil del sol·licitant és una persona de 29 anys que demana 36MIL euros per comprar un pis de 190.000. El préstec d’emancipació s’ha de retornar en 35 anys, sense interessos, i per demanar-ho s’ha d’estar empadronat a Catalunya, no tenir cap altra propietat ni ingressos anuals superiors als 83.000 o 85.000 euros.

