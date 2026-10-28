“El sistema LZB no hauria de caure mai”: els interrogants darrere de l’accident ferroviari d'Urda

El director del Centre d’Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón, considera que la tragèdia ferroviària de Toledo no es pot explicar per una única causa, sinó per una “concatenació d’errors humans” desencadenada per la caiguda del sistema de seguretat LZB.
En una entrevista a La Brúixola, Salmerón ha explicat que aquest és el sistema implantat a la línia d’alta velocitat Madrid-Sevilla des de la seva inauguració el 1992 i que està dissenyat precisament per evitar errors humans. “Si un maquinista es distreu, automàticament el tren es para”, ha recordat. L’expert ha assenyalat que una de les grans incògnites continua sent per què ha fallat aquest sistema. Tot i que el ministre de Transports, Óscar Puente, ha admès que no és la primera vegada que cau, Salmerón ha remarcat que les autoritats hauran d’explicar en els pròxims dies l’origen d’aquesta incidència. Salmerón ha destacat especialment la cadena de decisions que haurien conduït a l’accident. Entre elles, l’ordre de reprendre la circulació malgrat la incidència, l’existència d’un missatge erroni detectat per un dels trens i la manca d’una rectificació generalitzada a la resta de combois afectats.
Malgrat la gravetat dels fets, Salmerón ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i ha recordat que el ferrocarril "continua sent un dels mitjans de transport més segurs".