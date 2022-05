Sèries: The Newsreader un retrat de la professió de periodista televisiu

Avui l'Oscar Gonzalez ens fa analitzar dues series molt interessants.

Per una banda l'australiana "The Newsreader" que ens permet viatjar uns anys enrere, cap a voltants de 1986 i a l'altra banda del planeta, a Australia. Com eren els informatius de l'època, com va ser el canvi generacionals dels professionals de la televisió?

Per altra banda "Los últimos días de Ptolemy Grey" ens fa un anàlisi de la importància dels records, de què estaríem disposats a fer per recordar o oblidar per sempre, més encara quan aquests records, al final del cicle vital, poden ajudar a resoldre algun misteri.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló