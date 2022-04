Sèries que ens parlen de sexualitat

Avui l'Oscar Gonzalez ens fa analitzar dues series amb temàtiques de converses sobre sexualitat i més temes de relacions personals.

La primera és Lujuria (Lust), sèrie creada per Frans Milisic Wiklund, Åsa Kalmér, Julia Dufvenius, Sofia Helin i Anja Lundqvist. Aborda la sexualitat de les dones de més de 40 anys. A més, ha estat comparada amb "Sexo en Nueva York", una de les ficcions més icòniques de la història de la televisió. Presentada al Festival de Berlín 2022, ja es pot gaudir completa a HBO Max.

L'altre és "La vida sexual de las universitarias" Creada per Mindy Kaling i Justin Noble, és un divertit i encantador retrat de l'amistat femenina, les llums i ombres de les primeres relacions i la pressió social per encaixar quan encara no has acabat de descobrir-te del tot a tu mateixa. Protagonitzada per Pauline Chalamet, Amrit Kaur, Reneé Rapp i Alyah Chanelle Scott, la sèrie aborda al llarg de la seva primera temporada temàtiques com el despertar sexual, les infidelitats, l'assetjament, la sororitat, els estàndards de bellesa i molt més.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló