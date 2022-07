Sèries: "La ciudad es nuestra", "La acusación" i "El Hombre Que Cayó A La Tierra"

Avui l'Oscar Gonzalez ens analitza tres series per acabar la temporada.

Per una banda "La ciudad es nuestra" minisèrie nord-americana basada en el llibre de no ficció del mateix nom del periodista de Baltimore Sun Justin Fenton. La minisèrie va ser desenvolupada i escrita per George Pelecanos i el guardonat creador de "The wire" David Simon, i dirigida per Reinaldo Marcus Green

Per altra banda "La acusación" Ferdinand von Schirach signa aquesta sèrie sobre una suposada xarxa de pederastes que farà volar pels aires els nostres prejudicis i la nostra noció de veritat.

i també ens parla de "El Hombre Que Cayó A La Tierra" segueix un personatge alienígena (Chiwetel Ejiofor) que arriba a la Terra en un punt d'inflexió en l'evolució humana i ha d'enfrontar-se al propi passat per determinar el nostre futur. Naomie Harris interpreta Justin Falls, una brillant científica i enginyera que s'ha d'enfrontar als seus dimonis en el seu intent per salvar dos mons.

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló