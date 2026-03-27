PLA D'INVERSIONS

Santa Coloma de Gramenet injecta 115 milions per transformar la ciutat

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha activat un pla d’inversions de 115 milions d’euros fins al 2030. L’alcaldessa, Mireia González, detalla a La Ciutat un pla que té per objectiu impulsar la transformació imminent de la ciutat en quatre grans àmbits: habitatge, educació, esport i seguretat.

Robert Calvo

Barcelona |

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha explicat al #LaCiutat que vol impulsar la transformació imminent de la ciutat.

Tot i que el gruix de les inversions se centra en educació, esport i seguretat, l’Ajuntament destinarà més d’11 milions d’euros a polítiques d’habitatge. L'alcaldessa, Mireia González recorda que una part important de les actuacions en matèria d'habitatge depenen d’administracions supramunicipals i, per tant, no apareixen dins el pla local.

Garantir l'habitatge públic

Les línies d’acció d'aquest pla que l'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha detallat a La Ciutat, inclouen: la construcció de nous habitatges dotacionals, també la compra de pisos per ampliar la borsa pública. A més, s'impulsaran programes de rehabilitació, especialment necessaris en una ciutat amb un parc d'edificis envellit. Segons González, aquest reforç del parc públic ha de facilitar l'accés a un primer habitatge per a joves i a pisos adaptats per a la gent gran.

Seguretat: nova comissaria i més tecnologia

Malgrat que la ciutat encadena sis trimestres consecutius de descens en els actes delictius, l’Ajuntament vol reforçar aquesta tendència amb una nova comissaria de la Policia Local, considerada un equipament "de primera". L'Ajuntament apostarà per instal·lar càmeres de vigilància i altres eines tecnològiques. A més, hi haurà una millora de les condicions del cos d'agents i s'apostarà per la coordinació estreta amb la resta de cossos policials. González afirma que Santa Coloma és "una de les ciutats més segures de l'àrea metropolitana".

L'avinguda de la Generalitat de Santa Coloma de Gramenet | ACN (Jordi Pujolar)

Millores als barris i més oportunitats

El pla contempla actuacions destacades als barris Centre, Riu Nord, Raval i Santa Rosa, entre d'altres. El veïnat reclama carrers dignes i equipaments que generin oportunitats. Els projectes més voluminosos són els 24 milions destinats a la millora d'escoles i els 30 milions per renovar equipaments esportius. L'alcaldessa assegura que uns centres educatius i esportius actualitzats "tenen un efecte multiplicador sobre les oportunitats del veïnat".

Camí de les municipals del 2027

González forma part del triumvirat de dones que han liderat la ciutat des de la Transició: Manuela de Madre, Núria Parlón i, des del 2024, ella mateixa. Amb 37 anys, l’actual alcaldessa assegura que Santa Coloma té una llarga tradició de dones joves al capdavant i afirma sentir-se "preparada i il·lusionada" per encapçalar la candidatura del PSC a les eleccions municipals del maig del 2027.

