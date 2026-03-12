Sàmper: "Demano a les petrolieres que no facin de la guerra una oportunitat"

El conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, reclama a les petrolieres que, quan acabi la guerra, redueixin els preus dels combustibles amb la mateixa rapidesa amb què els van incrementar. L’escalada del preu de la benzina està afectant molts sectors alhora i ha obligat la Generalitat a preparar un paquet d’ajudes per a les empreses. Sàmper assegura que el tindran llest la setmana que ve i que anirà en la línia de les mesures que proposi el govern espanyol.
Aquest matí el conseller s’ha reunit amb els sectors més afectats, entre els quals el químic, el metal·lúrgic, el càrnic, el del cava i el del vi. Tots assenyalen que l’impacte principal és l’encariment de l’energia i dels combustibles. Davant d’això, Sàmper ha demanat a les empreses energètiques “responsabilitat i coherència” en la seva actuació.
El conseller no ha concretat quines mesures inclourà el paquet d’ajudes, però ha garantit que s’aplicaran encara que el conflicte s’acabi immediatament. Ha insistit que serà un paquet “viu”, pensat per adaptar-se a les necessitats de cada moment en un context marcat per la incertesa d’un conflicte que afecta tots els països del golf Pèrsic. Sàmper també ha destacat que cap dels sectors amb què s’ha reunit es troba en una situació d’urgència.
La Generalitat treballa amb l’experiència acumulada durant la Covid-19 i la guerra d’Ucraïna, i preveu que les mesures s’alineïn amb el marc legal europeu i amb les decisions del govern espanyol, que encara no ha concretat el seu propi paquet. Tot i així, aquest matí el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, ha avançat algunes línies mestres: les ajudes se centraran sobretot en el sector agrari i en el logístic, i es descarta tornar a aplicar descomptes directes a la benzina, com els 20 cèntims per litre que es van subvencionar durant l’escalada de preus del 2022.