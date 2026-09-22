Salut posa el focus en les pantalles: alerta sobre l’impacte en el desenvolupament infantil i adolescent

El Departament de Salut ha presentat una nova Guia de Salut Digital que alerta que alguns dels efectes derivats de l’ús de pantalles en infants i adolescents poden arribar a ser “irreversibles”, especialment durant les primeres etapes de la vida.
El document, que actualitza la guia publicada el 2022, s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 700 estudis científics i servirà de base perquè el Govern desplegui noves mesures dirigides a famílies, educadors i professionals. La subdirectora general d’Addiccions, Lluïsa Conejos, ha defensat la necessitat d’una resposta global que situï les persones al centre i que impliqui tot l’entorn dels infants i adolescents.
Segons les dades recollides, el 82,4% dels joves disposa de telèfon mòbil propi i l’edat mitjana d’accés al primer dispositiu és de 10,8 anys. A més, els adolescents d’entre 14 i 18 anys passen una mitjana de 4,8 hores diàries a internet per oci entre setmana i 6,7 hores durant els caps de setmana.
Impactes diferents segons l’edat
Una de les principals novetats de la guia és que classifica els efectes de les pantalles segons les diferents etapes del desenvolupament.
En la franja dels 0 als 6 anys, Salut identifica possibles retards en el desenvolupament del llenguatge i de les habilitats motores, alteracions emocionals, dificultats en la percepció de la realitat, sedentarisme, augment de pes, miopia i trastorns del son. També alerta de la pèrdua d’interaccions presencials amb l’entorn familiar.
Entre els 7 i els 11 anys, els experts assenyalen interferències en l’aprenentatge, més risc de miopia, excés de pes, problemes emocionals i alteracions del descans. El document també relaciona l’ús intensiu de pantalles amb l’aparició de càries, associades al consum d’aliments i begudes ensucrades durant el temps d’exposició als dispositius.
Pel que fa a l’adolescència, la guia apunta a una disminució de la capacitat d’atenció, problemes d’aprenentatge, pitjor qualitat del son, malestar emocional, simptomatologia ansiosa i depressiva, afectacions de l’autoestima, ciberassetjament i altres formes de violència digital.
Pantalles, rendiment acadèmic i salut emocional
Salut també adverteix que els efectes de les pantalles no depenen només del temps d’ús. Factors com el context familiar, les pautes educatives, les oportunitats de lleure, les desigualtats socials o el disseny de les pròpies plataformes digitals també influeixen en l’impacte sobre la salut.
La subdirectora general d’Addiccions ha reconegut, a més, que l’excés d’exposició a les pantalles podria estar relacionat amb els mals resultats educatius registrats a Catalunya. En aquest sentit, ha apuntat que una part dels problemes detectats en les proves PISA podrien tenir relació amb dèficits acumulats durant la infància i amb una presència excessiva de dispositius digitals en el procés d’aprenentatge.
Conejos també ha posat l’accent en la importància de les relacions presencials i de la regulació emocional, alertant que una connexió molt intensa al món digital pot dificultar les habilitats socials i la construcció d’una identitat saludable.
El Govern prepararà noves mesures
A partir de les conclusions d’aquesta diagnosi, el Govern treballarà en noves recomanacions i polítiques de prevenció orientades a reduir els riscos associats a les pantalles.
Des de Salut es defensa retardar l’accés als telèfons mòbils i a les xarxes socials, així com proporcionar més eines a les famílies i als educadors. També es destaca la necessitat que els adults esdevinguin un model d’ús responsable de la tecnologia.
Les línies d’actuació es començaran a concretar en els pròxims mesos, amb l’objectiu d’impulsar una estratègia compartida entre diferents departaments per protegir la salut física, emocional i social dels infants i adolescents.