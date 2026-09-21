Rebre un diagnòstic d’Alzheimer no vol dir deixar de viure

Rebre un diagnòstic d’Alzheimer genera por, incertesa i moltes preguntes, però no ha de significar deixar de fer activitats ni aïllar-se. La Fundació Catalunya La Pedrera treballa des de fa 13 anys amb un programa de reforç de la memòria que ja ha atès més de 25.000 persones.
Una intervenció integral
La responsable del programa, Mònica Duaigües, explica que mantenir-se actiu és clau durant les primeres fases de la malaltia. “Rebre aquest diagnòstic no vol dir deixar de viure ni deixar de fer coses”, assegura. En aquest sentit, recomana continuar amb les activitats habituals i incorporar-hi exercicis per preservar les capacitats cognitives.
El programa combina activitats d’estimulació cognitiva i física amb propostes emocionals, socials, creatives i expressives. L’objectiu és que les persones mantinguin les capacitats preservades durant més temps.
Activitats en grup i atenció personalitzada
Tot i que les activitats es fan en grups reduïts, d’entre vuit i dotze participants, l’atenció s’adapta a les necessitats de cadascú. Abans d’incorporar-se al programa, els professionals analitzen la història de vida, els interessos i els hàbits de cada persona per establir un pla individual d’atenció.
Mònica Duaigües destaca que les relacions socials tenen “un impacte molt positiu en la salut cerebral i també en l’estat d’ànim”, però subratlla que cada activitat es prepara tenint en compte la realitat dels participants.
L’acompanyament a les famílies
El programa també ofereix orientació, assessorament i suport emocional als familiars. La responsable explica que les famílies reben conjuntament el diagnòstic i han d’afrontar un procés d’adaptació exigent. Per això, disposen de grups d’ajuda terapèutica i, quan cal, de suport psicològic individual.
El programa s’adreça principalment a persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat, tant per Alzheimer com per altres demències, Parkinson, ictus o processos d’envelliment associats a pèrdues de memòria.
“No tinguin por”
Francisco, un dels participants, reconeix que el diagnòstic el va deixar “paralitzat” i que inicialment es preguntava: “Per què a mi? Què he fet?”. Ara assegura que el programa l’ha ajudat a mantenir-se actiu i el considera “com una família”.
En el Dia Mundial de l’Alzheimer, Francisco envia un missatge a les persones que acaben de rebre el diagnòstic: “No tinguin por. Han de plantar cara i anar a buscar-ho. No ens guanyarà”.