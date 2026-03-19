RETIRADA DE PRESSUPOSTOS

“Retirada per responsabilitat” vs. “Manca de previsió”: el xoc entre PSC i ERC per la crisi dels pressupostos

El president parlamentari del PSC, Ferran Pedret, i el portaveu ajdunt d'Esquerra, Jordi Albert, defensen a 'La Brúixola' les seves posicions al voltant de la caiguda dels pressupostos i el futur de la legislatura.

Lola Surribas

Barcelona |

El president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, ha justificat la decisió del Govern de retirar els comptes assegurant que era “l’única manera d’evitar un fracàs parlamentari que no beneficiava ningú” i ha insistit que la decisió permet “preservar l’estabilitat i donar una segona oportunitat al diàleg”. Segons el portaveu socialista, el PSC no renuncia a tenir uns pressupostos aquest any”, però recorda que “cal que tothom mogui fitxa amb responsabilitat”. Per Pedret, l’obstacle principal ha estat la posició d’ERC durant la negociació fiscal: “Portem mesos dient que la recaptació de l’IRPF no depèn de la Generalitat. Aquesta insistència ha estat un cul-de-sac”.

Des d'ERC, el seu portaveu adjunt Jordi Albert assegura que el Govern “no ha volgut negociar de debò fins a l’últim minut” i que la retirada dels pressupostos confirma “una manca de previsió alarmant”. Albert afirma que els republicans no han variat la seva demanda: “Si demanem garanties en matèria fiscal és perquè és imprescindible per avançar cap a un finançament just”. El diputat d’ERC ha remarcat que la seva formació “no tanca la porta a un acord”, però sosté que els socialistes “han de deixar d’improvisar i començar a complir allò que van prometre a l’acord d’investidura”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer