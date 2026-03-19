“Retirada per responsabilitat” vs. “Manca de previsió”: el xoc entre PSC i ERC per la crisi dels pressupostos

El president del grup parlamentari socialista, Ferran Pedret, ha justificat la decisió del Govern de retirar els comptes assegurant que era “l’única manera d’evitar un fracàs parlamentari que no beneficiava ningú” i ha insistit que la decisió permet “preservar l’estabilitat i donar una segona oportunitat al diàleg”. Segons el portaveu socialista, el PSC “no renuncia a tenir uns pressupostos aquest any”, però recorda que “cal que tothom mogui fitxa amb responsabilitat”. Per Pedret, l’obstacle principal ha estat la posició d’ERC durant la negociació fiscal: “Portem mesos dient que la recaptació de l’IRPF no depèn de la Generalitat. Aquesta insistència ha estat un cul-de-sac”.
Des d'ERC, el seu portaveu adjunt Jordi Albert assegura que el Govern “no ha volgut negociar de debò fins a l’últim minut” i que la retirada dels pressupostos confirma “una manca de previsió alarmant”. Albert afirma que els republicans no han variat la seva demanda: “Si demanem garanties en matèria fiscal és perquè és imprescindible per avançar cap a un finançament just”. El diputat d’ERC ha remarcat que la seva formació “no tanca la porta a un acord”, però sosté que els socialistes “han de deixar d’improvisar i començar a complir allò que van prometre a l’acord d’investidura”.