De què ens parla la sèrie "Cardo"?

Avui l'Ariadna Giné ens porta una de les creadores de la sèrie que es pot veure a Atresplayer "Cardo" i que tants guardons està obtenint, com va ser el cas del "Feroz"

De què ens parla la sèrie? Com va sorgir la idea i els contactes per començar a rodar la primera temporada?

Quina ha estat la reacció de la gent, amb què s'està sentint més identificada l'audiència? De què vol fer crítica la sèrie?

Com és la ficció en aquesta dècada que tot just comença i que tant afectada ha estat per la pandemia?

Ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló