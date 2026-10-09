Quatre de cada deu dones joves ha pensat a suïcidar-se, segons un estudi

Quatre de cada deu dones joves afirmen haver tingut ideacions suïcides, segons un estudi liderat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu. La investigació s'ha fet a partir d'una mostra de més de 4.000 nois i noies d'entre 16 i 25 anys, i demostra que els pensaments suïcides, els intents de treure's la vida i les autolesions són més freqüents entre elles que entre ells.
Les dades són clares. El 41% de les noies participants en l'estudi ha pensat a suïcidar-se, davant d'un 25% dels nois. I encara més: el 17% d'elles ho ha intentat, una xifra que baixa al 7% en el cas d'ells. Pel que fa a les autolesions, la diferència és més gran: admeten haver-se autolesionat alguna vegada el 38% de les dones i el 15% dels homes. Paradoxalment, però, moren més homes que dones per suïcidi. Això s'explica tant pels mètodes que fan servir com pel fet que les dones demanen ajuda abans.
La doctora Judith Usall i Rodié, psiquiatra i investigadora de Sant Joan de Déu, que també és presidenta de l'Associació Internacional per a la Salut Mental de les Dones, assegura que hi ha hagut un augment del malestar emocional entre els joves que ha afectat especialment les noies. "És una interacció tant de factors biològics, com ara els canvis hormonals, com de factors evolutius, psicològics i socials. Les dones estan exposades a riscos diferents que els nois, pel que fa al que s'espera d'elles, als estereotips, als rols de gènere... i també la violència masclista", ha explicat a Onda Cero Catalunya.
El biaix de gènere en la recerca
La doctora assegura que, com passa amb la salut física, en la investigació de la salut mental també hi ha hagut una desigualtat de gènere. La majoria dels estudis s'han fet sempre amb homes, prenent-los a ells com el pacient genèric, mentre que s'han deixat de banda qüestions particulars de les dones. Per exemple, els canvis hormonals associats a la menstruació, l'embaràs, el postpart o la menopausa.