Un quart de la població barcelonina se sent sola

Segons dades del consistori, l'any 2025 un 24% de la població barcelonina major de 16 anys afirmava que se sentia sola a vegades o sovint Un sentiment de soledat que afecta a persones de totes les edats. Els infants amb edats compreses entre els 10 i 14 anys presentaven valors superiors al 12% en sentiment de soledat.
👨🏻👨🏻👦🏻 Acompanyament intergeneracional
La regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Marta Villanueva, assegura que les darreres xifres que s'han publicat al respecte, els han fet reaccionar com a consistori: "Amb aquestes dades, vèiem la necessitat d'arribar a un acord amb els responsables socials i econòmics de la ciutat per abordar aquest problema". Ho a dit durant aquesta xerrada a La Ciutat.
👵🏻 Les persones grans, les més afectades
La iniciativa presenta set reptes estratègics i innovadors per combatre les soledats invisibles, les de l'entorn laboral o les de l'espai públic. Un fet que celebra Albert Quiles, director de Relacions Institucionals de la Fundació Amics de la Gent Gran, celebra l'acord i en destaca aspectes com el repe de "com fem visible la diversitat de Barcelona, com elaborem la narrativa, per tant de com expliquem què és la solitud i el repte que representa".
🎭 El teatre com a teràpia
El teatre té un poder transformador, un poder terapèutic per combatre el malestar i la soledat. Ho diu l'Organització Mundial de la Salut i ho destaca en aquest programa la presidenta de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya Isabel Vidal. Ella assegura que "sortir de casa i arreglar-te" per anar al teatre ja és una primera passa. I després, en sortir de l'obra, "t'adonaràs que probablement la teva vida és millor i et sentiràs més connectat a societat".