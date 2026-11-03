Puente aposta per mantenir la circulació de l’AVE Barcelona-Madrid durant les obres de remodelació

El ministre de Transports, Òscar Puente, que va obrir el debat divendres passat en plantejar diferents escenaris per executar les actuacions de manteniment, ha admès que potser no es va expressar prou bé i ha assumit la responsabilitat de la confusió generada. En qualsevol cas, ha reiterat que el Ministeri encara no ha definit com es duran a terme les obres.
Sense menys freqüències ni més velocitat
El titular de Transports també ha volgut rebaixar la incertesa al voltant del futur del corredor ferroviari. En aquest sentit, ha descartat reduir el nombre de freqüències de l'AVE entre Barcelona i Madrid durant les actuacions i ha assegurat que els trens no superaran l'actual velocitat màxima de 320 quilòmetres per hora.
Les declaracions arriben després que diverses administracions i agents econòmics expressessin la seva preocupació per l'impacte que podrien tenir les obres sobre una connexió considerada estratègica per a la mobilitat i l'activitat empresarial.
La Generalitat defensa la continuïtat del servei
Des de la Generalitat, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, ha tornat a defensar que les obres de manteniment es facin sense interrompre la circulació ferroviària sempre que sigui possible i es garanteixi la seguretat dels usuaris. Paneque ha assegurat que cal prioritzar la continuïtat del servei, tot assumint que els treballs poden comportar molèsties i incidències puntuals. Segons ha explicat, aquest és el mateix criteri que s'aplica en les actuacions de la xarxa de Rodalies, on es busca minimitzar l'afectació als passatgers sense renunciar als estàndards de seguretat.
Preguntada per una possible dimissió del ministre arran de la gestió de l'actual etapa d'incidències ferroviàries, la portaveu del Govern ha defensat que Óscar Puente ha de mantenir-se al capdavant d'aquesta fase i ha rebutjat que abandonar el càrrec sigui la millor opció.