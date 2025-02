La princesa Leonor té xicot!

Lecturas ha pogut saber que el futbolista Joaquín ha estat temptat per part d'una actriu porno, la mateixa amb què va ser vist Iker Casillas i que va aparèixer després a un programa de televisió. Però Joaquín no va caure a la trampa estesa per Claudia Bavel i no va arribar a quedar-hi malgrat creuar-se alguns missatges. Així enfoca aquest tema la revista, que culpa a ella de tots els mals i el salva a ell de l'escarni públic.

Carmen Lomana i les seves excentricitats

Diez Minutos ofereix una entrevista en profunditat de Carmen Lomana en què destaca com va portar el fet de perdre el seu marit: “Cuando me quedé viuda, no me suicidé por estética”. És una cosa que també explica al seu darrer llibre, on relata que el fet de poder-se quedar desfigurada la tenia molt preocupada. La celebritat també explica que ha estat infidel i que de jove s'assemblava al genet Álvaro Muñoz Escassi.

La princesa Leonor podria estar enamorada

La portada de Pronto assegura que la princesa d'Astúries podria estar amb un noi que viatja amb ella a bord del Juan Sebastián Elcano en aquesta etapa de formació militar. Tot i el que assegura aquesta revista, ¡Hola! també ofereix a la seva portada una fotografia de Leonor i aborda la rumorologia sorgida després d'un petó amb un company a bord del vaixell escola, una polèmica que aquesta publicació assegura que està basada en un rumor, en una mentida.