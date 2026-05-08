Rodalies deixa de ser gratuït i així queden els preus

A partir d’aquest dissabte 9 de maig, els trens de Rodalies deixen de ser gratuïts. La mesura, vigent des de l’accident mortal de Gelida del gener, ha servit per compensar els usuaris pels talls, retards i limitacions de velocitat que han afectat la xarxa durant mesos.
Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb les reobertures previstes la setmana vinent, Rodalies oferirà el 96% dels serveis potencials.
Els abonaments i targetes es podran tornar a adquirir a partir de dissabte a taquilles i màquines d’autovenda.
Recuperació de viatges pendents
Les persones que tenien un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i els quedaven dies per utilitzar, podran recuperar els viatges pendents.
En canvi, no seran vàlides les targetes gratuïtes que Renfe va repartir durant aquests mesos.
Preus d'abonaments
El títol més habitual per als usuaris freqüents és l’abonament mensual, que torna a tenir un preu de:
20 € per a adults
10 € per al abonament jove
Gratuït per a infants fins als 13 anys
Aquest abonament és unipersonal i permet viatges il·limitats durant un mes a tota la xarxa de Rodalies.
Per als serveis regionals, els preus queden així:
Adults: descompte del 60%
Joves: descompte del 70%
Infantil: gratuït
A més, continua vigent l’abonament únic estatal:
60 € adults
30 € joves
Aquest títol permet viatjar durant un mes a Mitjana distància de Renfe, servei Avant Barcelona–Tortosa (excepte Barcelona–Tarragona), Rodalies de Barcelona i serveis estatals per carretera
Per a qui utilitza el tren de manera esporàdica, el Bonotren permet fer 10 viatges en un any, amb la particularitat que no és unipersonal: el poden utilitzar diverses persones amb el mateix origen i destí.
Preus per zones:
- 1 zona: 11,70 €
- 2 zones: 18,60 €
- 3 zones: 27,60 €
- 4 zones: 35,80 €
- 5 zones: 43,45 €
- 6 zones: 54,40 €