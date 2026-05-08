TRENS

Rodalies deixa de ser gratuït i així queden els preus

Els viatgers hauran de tornar a comprar abonaments mensuals o títols de 10 viatges després de tres mesos i mig de gratuïtat.

Montse Valls

Barcelona |

Imatge d'un tren de Rodalies
Imatge d'un tren de Rodalies | ACN

A partir d’aquest dissabte 9 de maig, els trens de Rodalies deixen de ser gratuïts. La mesura, vigent des de l’accident mortal de Gelida del gener, ha servit per compensar els usuaris pels talls, retards i limitacions de velocitat que han afectat la xarxa durant mesos.

Segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, amb les reobertures previstes la setmana vinent, Rodalies oferirà el 96% dels serveis potencials.

Els abonaments i targetes es podran tornar a adquirir a partir de dissabte a taquilles i màquines d’autovenda.

Recuperació de viatges pendents

Les persones que tenien un abonament en vigor quan va començar la gratuïtat i els quedaven dies per utilitzar, podran recuperar els viatges pendents.

En canvi, no seran vàlides les targetes gratuïtes que Renfe va repartir durant aquests mesos.

Preus d'abonaments

El títol més habitual per als usuaris freqüents és l’abonament mensual, que torna a tenir un preu de:

  • 20 € per a adults

  • 10 € per al abonament jove

  • Gratuït per a infants fins als 13 anys

Aquest abonament és unipersonal i permet viatges il·limitats durant un mes a tota la xarxa de Rodalies.

Per als serveis regionals, els preus queden així:

  • Adults: descompte del 60%

  • Joves: descompte del 70%

  • Infantil: gratuït

A més, continua vigent l’abonament únic estatal:

  • 60 € adults

  • 30 € joves

Aquest títol permet viatjar durant un mes a Mitjana distància de Renfe, servei Avant Barcelona–Tortosa (excepte Barcelona–Tarragona), Rodalies de Barcelona i serveis estatals per carretera

Per a qui utilitza el tren de manera esporàdica, el Bonotren permet fer 10 viatges en un any, amb la particularitat que no és unipersonal: el poden utilitzar diverses persones amb el mateix origen i destí.

Preus per zones:

  • 1 zona: 11,70 €
  • 2 zones: 18,60 €
  • 3 zones: 27,60 €
  • 4 zones: 35,80 €
  • 5 zones: 43,45 €
  • 6 zones: 54,40 €
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer