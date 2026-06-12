Pornografia, xarxes i videojocs: els riscos digitals dels adolescents

L’informe ‘Infància, adolescència i benestar digital’ posa de manifest una realitat preocupant: cada vegada més menors accedeixen a continguts inapropiats a edats molt primerenques. “Estem en un moment en què necessitem prendre decisions i aquestes decisions han d’estar basades en l’evidència”, explica a 'La Brúixola' Nacho Guadix, responsable d’Educació i Drets Digitals d’UNICEF Espanya.
Segons l’anàlisi, gairebé 1 de cada 10 alumnes de primària a Catalunya ha vist pornografia, en un context en què l’ús de dispositius mòbils comença al voltant dels 10 o 11 anys i s’intensifica molt ràpidament. Un dels factors clau és la manca d’acompanyament en l’àmbit familiar. Guadix ho resumeix així: “prop del 70% ens diu que a casa seva mai no es parla de qüestions relacionades amb els afectes o amb el sexe”. Aquesta absència de diàleg fa que la pornografia acabi ocupant un espai educatiu que no li correspon: “estem deixant que la pornografia formi part de l’educació afectivosexual dels nostres joves”. A més, alerta que molts menors hi accedeixen sense buscar-ho: “gairebé el 30% afirma que aquests continguts els arriben sense haver-los anat a buscar”. Pel que fa a la regulació, l’expert és clar sobre les mancances actuals. “La declaració que ets major d’edat és només això, una declaració”, assenyala, posant en evidència la facilitat amb què els menors poden superar les barreres digitals. Tot i això, defensa que la solució no pot ser només tecnològica: “hi ha una tasca urgent de converses pendents”, en referència a la necessitat que famílies i escoles assumeixin un paper actiu en l’educació digital i afectiva.
L’estudi també reflecteix una presència massiva de les xarxes socials i els videojocs en la vida dels joves. Més del 70% ja està registrat en alguna xarxa i molts reconeixen dependència: “gairebé un 60% ens diu que són conscients de l’enganxament que els genera”. En el cas dels videojocs, preocupa especialment que un 25% dels més joves jugui a títols recomanats per a majors d’edat. Per a Guadix, el repte és clar: protegir els menors sense excloure’ls d’un entorn digital que ja forma part essencial de la seva vida.