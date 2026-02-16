SALUT

Polèmica per l'incentiu que Salut vol oferir als CAP que escurcin les baixes laborals

En un dia marcat per la vaga de metges, el Departament de Salut té un altre front obert

Redacción

Barcelona |

Polèmica per l'incentiu que Salut vol oferir als CAP que escurcin les baixes laborals | G. Vilà/ACN

En un dia marcat per la vaga de metges, el Departament de Salut ha de fer front a una altra polèmica. La seva proposta d'incentivar econòmicament els centres d'atenció primària (CAP) que escurcin les baixes laborals dels pacients ha aixecat polseguera.

Per entendre aquesta qüestió, hem d’explicar que els CAP, a banda del pressupost que tenen assignat, poden optar a un fons addicional si compleixen uns objectius. Enguany, per primer cop, el Departament ha inclòs entre aquests objectius la petició d’adequar la durada de les incapacitats temporals per motius de salut mental i osteoarticulars. És a dir, demana controlar la durada mitjana d’aquest tipus de baixes laborals, per tal que no excedeixi el que preveuen els manuals mèdics.

"Coacciona els sanitaris i assenyala els treballadors"

Aquesta petició ha despertat la indignació d’associacions en defensa de l’atenció primària i col·lectius de pacients, així com d’alguns partits de l’oposició i sindicats. La secretària general de CCOO a Catalunya, Belén López, ha demanat al Govern que retiri aquesta mesura que, a parer seu, “coacciona els sanitaris i assenyala els treballadors”. "El Govern s'ha plegat a una campanya de les patronals, que el que volen és evitar la seva responsabilitat en la prevenció de riscos laborals. Ja n'hi ha prou de parlar d'absentisme: aquest no és el problema del nostre país, sinó els salaris baixos, les males condicions de treball i la manca de prevenció de riscos laborals", ha sentenciat.

Salut, però, s’ha defensat argumentant que no pretén “retallar baixes”, sinó “evitar que s’allarguin innecessàriament per problemes organitzatius, retards en les proves o dificultats d’accés als especialistes”.

