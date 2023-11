Poble Nou, l'Eixample i Ciutat Vella, contra el nou plà d'allotjaments turístics

Si fa uns dies sabiem que la Generalitat ha aprovat un decret llei per regular el lloguer turístic, a principis de setmana l'Ajuntament va aprovar un nou Plà d'Allotjaments Turístics, proposat per TriasxBCN i aprovat amb l'abstenció dels socialistes. Un nou plà que obre la porta a la construcció de nous hotels singulars en edificis de valor patrimonial que no puguin tenir un altre ús. Un canvi que afecta als tres barris que reben més turisme a la ciutat, Ciutat Vella, Poble Nou i l'Eixample. Per això, les associacions veïnals han mostrat el seu descontent amb l'aprovació d'aquesta mesura. A La Ciutat hem pogut parlar amb el portaveu de la FAVB (Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona) Pere Mariné, sobre la reacció dels veïns.