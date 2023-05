Piezas del Museo Egipcio de Barcelona

El Meet You Museum de Pekín acaba de inaugurar la exposición "Meet Egypt: the exhibition of rare relics and mummies", que cuenta con más de 120 obras del Museo Egipcio de Barcelona, en una muestra que estará abierta hasta el 9 de julio.

Entre las piezas exhibidas, hay sarcófagos, momias, estatuas de dioses, tablas de ofrendas y objetos de carácter considerado mágico.

Pekín es la tercera ciudad china que acoge el proyecto tras su paso por Chengdu y Hangzhou.

El conservador del Museo Egipcio de Barcelona, Luis Manuel Gonzálvez, ha explicado en ‘Gente viajera Catalunya’ la importancia de esta exposición y cómo se ha preparado.