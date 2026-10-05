Catalunya inicia la campanya de vacunació contra la grip i la Covid amb més de 160.000 cites programades

Catalunya ha iniciat aquest dilluns, 5 d’octubre, la campanya de vacunació contra la grip i la Covid. La vacunació es farà de manera esglaonada, començant pels col·lectius més vulnerables. A partir del 26 d’octubre, la campanya s’ampliarà a la resta de persones majors de 60 anys, als grups de risc i als professionals dels serveis essencials. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ja hi ha més de 160.000 persones programades per rebre la vacuna.
L’objectiu és superar la campanya anterior
Esteve Fernández ha explicat a La Ciutat, que el Departament de Salut afronta la campanya amb l’objectiu d’arribar a aproximadament un milió i mig de persones vacunades contra la grip i gairebé un milió contra la Covid. “L’afrontem amb moltes ganes de poder vacunar quantes més persones millor en aquests grups”, ha assegurat Fernández, que ha recordat que la campanya de l’any passat va obtenir bons resultats.
El responsable de Salut Pública ha detallat que enguany les agendes s’han obert abans, des del mes de juliol, una novetat que ha permès programar vacunacions coincidint amb visites mèdiques habituals.
El repunt de virus respiratoris encara no és epidèmic
Fernández ha explicat que durant les darreres setmanes s’ha detectat un repunt de les infeccions respiratòries, relacionat sobretot amb els rinovirus i, en menor mesura, amb la grip i la Covid.
Aquest increment s’ha produït, en part, després dels viatges a l’hemisferi sud, on els virus circulaven amb més intensitat, i també amb l’inici del curs escolar. Tot i això, el secretari de Salut Pública ha remarcat que els nivells actuals encara es troben per sota del llindar epidèmic.
La previsió és que els casos de grip augmentin durant les pròximes setmanes i que el pic arribi coincidint amb Nadal o a finals d’any. “No és com l’any passat, que venia avançat”, ha indicat Fernández.
Com es pot demanar hora per vacunar-se?
La principal via per demanar cita és La Meva Salut, tant a través de l’aplicació mòbil com del web. També es pot sol·licitar al centre d’atenció primària o mitjançant el portal de cites de la Generalitat.
Les persones majors de 60 anys ja poden demanar hora, tot i que la vacunació per a aquest grup començarà a partir del 26 d’octubre.
A partir del 16 de novembre també s’habilitarà la vacunació espontània als CAP, per a les persones que no hagin pogut programar una cita prèvia o tinguin dificultats d’horari.
La campanya programada s’allargarà fins al 18 de desembre, però les vacunes estaran disponibles als centres sanitaris fins a finals de març. Fernández ha animat la ciutadania a vacunar-se i a no esperar que arribi el pic de circulació dels virus: “Si rebem la vacuna estarem preparats quan arribi la densitat del virus a partir de mitjans de desembre o finals de mes”.