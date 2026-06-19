El Parlament homenatja els 15 anys de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El Parlament de Catalunya ha retut homenatge a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb motiu del 15è aniversari de la seva fundació, en un acte institucional que ha reunit alcaldes de la metròpoli, càrrecs actuals i anteriors de l’organisme i les principals autoritats del país.
El president de l’AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat que aquesta institució és “un símbol de la capacitat de pacte i cooperació més enllà de les sigles polítiques”. En el seu discurs, Collboni ha reconegut el paper clau de l’exalcalde Xavier Trias i de l’actual vicepresident de l’AMB, Antoni Balmón, en la consolidació del projecte metropolità.
Reptes de futur: habitatge i cohesió territorial
Durant l’acte, Collboni ha posat sobre la taula alguns dels principals reptes que afronta l’AMB de cara als pròxims anys, especialment en matèria d’habitatge. En aquest sentit, ha subratllat la necessitat d’impulsar polítiques que garanteixin l’accés a l’habitatge i redueixin les desigualtats territorials.
Un altre dels eixos estratègics és el desenvolupament de l’eix del Besòs i del nord de l’àrea metropolitana, una zona especialment afectada per desequilibris socials i econòmics. L’objectiu és avançar cap a una major cohesió i equitat territorial dins de la regió metropolitana de Barcelona.
L’AMB, clau en la modernització de Catalunya
El president del Parlament, Josep Rull, ha remarcat que l’AMB ha de formar part de l’“agenda modernitzadora” de Catalunya i ha defensat la seva capacitat de liderar transformacions estructurals al territori. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha clausurat l’acte assegurant que l’AMB és un exemple de federalisme municipal i ha apostat per exportar aquest model de governança a escala europea, especialment dins de la Unió Europea.