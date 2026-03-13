La novel·la que dona veu als silencis del constitucionalisme i de la maternitat difícil

Sònia Sierra, habitual a 'La Brúixola' com a veu analítica de l’actualitat, visita el programa per presentar "Nunca seré tu madre", una novel·la que parteix de la seva experiència viscuda durant els anys del procés a Catalunya. La protagonista, la Mariela, és una periodista constitucionalista que narra en primera persona un període polític tens, però també el seu propi periple emocional en la lluita per ser mare. Sierra explica que tot el que descriu sobre política és real i forma part del que va viure en primera persona. Per evitar una mirada esbiaixada, es va documentar amb diversos autors i testimonis, tot i que reconeix que la veu emocional de les persones contràries al procés era encara molt poc explicada.
Paral·lelament, la novel·la incorpora amb detall la dificultat de la maternitat i el recorregut de la reproducció assistida, un tema que l’autora no ha viscut directament, però que ha investigat i treballat a partir de testimonis reals i lectures especialitzades. Volia reflectir no només el procés mèdic, sinó també l’impacte emocional i social que sovint queda silenciat. La combinació de les dues trames —la política i la íntima— va suposar el repte més gran. Sierra confessa que va haver de modular el to inicial per no ferir sensibilitats, però també per mantenir l’honestedat del seu relat. El resultat és una novel·la que travessa la vida pública i la privada i que ha estat ben rebuda fins i tot per lectors que no comparteixen les seves idees.