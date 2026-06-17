Nou protocol contra la calor a la feina: horaris flexibles, ombra i més control de la Inspecció

Lleida ha estat l’escenari de la presentació del nou protocol per prevenir els efectes de les altes temperatures en l’àmbit laboral. El document incorpora mesures com l’adaptació d’horaris, la rotació de tasques, la creació d’espais d’ombra i la garantia d’una correcta hidratació dels treballadors.
La iniciativa arriba després d’episodis greus com el de l’estiu passat, quan un temporer va morir a Alcarràs en plena onada de calor. Segons va concloure la Inspecció de Treball, l’empresa per a la qual treballava no disposava de les mesures necessàries per anticipar-se als riscos derivats de les altes temperatures. El secretari de Treball, Paco Ramos, ha subratllat la importància d’avançar-se a aquestes situacions i reforçar la prevenció en sectors especialment vulnerables, com l’agricultura o la construcció.
Més inspeccions i sancions
A més de les mesures preventives, el protocol també preveu un reforç dels controls per part de la Inspecció de Treball. Durant l’any passat, aquest organisme va dur a terme 98 actuacions a la demarcació de Lleida, que es van traduir en 35 requeriments i la detecció de 9 infraccions.
Aquestes irregularitats van comportar sancions que superen els 167.000 euros, evidenciant la necessitat d’intensificar la vigilància per garantir la seguretat laboral en contextos de calor extrema.