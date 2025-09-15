Noche feliz en el Johan Cruyff

Uno de ellos fue un inconmensurable Fermín López. Extraordinario a lo largo de todo el partido autor de dos bellos goles y que desarboló a la defensa y el sistema ultradefensivo del Valencia, Moviéndose perfectamente entre líneas y generando espacios para sus compañeros. Es un futbolista que no deja de progresar, muy interesante y con un potencial extraordinario.

A él hay que unir un Siempre batallador Ferran Torres. El valenciano también trabaja denodadamente en situaciones incómodas y poco agradecidas pero es generoso con los compañeros y también genera numerosas oportunidades de peligro sobre la portería contraria. Lewandowski tiene una auténtica alternativa. Rashford volvió a dejar detalles y destellos de una enorme calidad y de mucho desborde el uno contra uno siendo también una magnífica solución y un refresco para los de arriba.

Quizás Roony pecó en su juventud de ir más a menos y tuvo un debut discreto con el primer equipo. Casadó en ausencia de los centrocampistas titulares estuvo con creces a la altura y Gerard Martín suplió sin problemas la baja del lateral titular Alejandro Balde. Y además regresó Marc Bernal para completar una gran tarde noche de fútbol.

En definitiva, sobresaliente actuación del Barcelona vapuleando al Valencia en un escenario poco habitual y mostrando la mejor cara hasta el momento de la presente temporada. La sensaciones son muy buenas a pesar de las innumerables bajas que había para este partido. Y el equipo coge moral de cara al gran y dificilísimo choque que se disputará en el debut de la liga de campeones en Inglaterra frente al Newcastle.

Para que el choque ya habrá recuperado a Frankie de Jong, que es un hombre importantísimo y quizás la ausencia más destacada estén en el lateral izquierdo, pues en el resto de los puestos, parece que hay menos diferencia entre titulares y suplentes. Para mí fue muy significativo el detalle de la asistencia de público al encuentro, cifra histórica para un partido de primera división del Barcelona en su estadio, Con 5862 espectadores en un partido de liga como local del Barcelona. Confiemos en que esta situación circunstancial no se alargue mucho en el tiempo porque no beneficia nada al equipo por más que los que acudieron al estadio animaron constantemente, el césped está en perfectas condiciones y el equipo parece que se ha adaptado bien. También como que en el Estadio Johan Cruyff hizo hasta ahora el mejor partido de la temporada.