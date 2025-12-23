Les Barnahus, el servei d’atenció a menors víctimes de violència sexual de la Generalitat, confirmen el patró de gènere: dels 3.080 casos atesos fins al setembre, 8 de cada 10 són nenes, i la majoria de les agressions es produeixen dins de l’àmbit familiar.
A Catalunya hi ha 14 Barnahus. En poques paraules, són centres des d’on la Generalitat ofereix una atenció integral a infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals. I diem integral perquè els equips estan formats per professionals de sis departaments: Justícia, Interior, Salut, Educació, Igualtat i Drets Socials. D’aquesta manera, s’evita que la víctima hagi d’explicar la seva història més d’una vegada i en llocs diferents. “Fer la revelació a l’escola, passar per un hospital, denunciar els fets en una comissaria, després anar als jutjats i, per últim, ser atès per un terapeuta si fos necessari... El que s’aconsegueix amb el servei integrat de Barnahus és que tot aquest periple es pugui atendre sota un mateix sostre”, apunta en declaracions a Onda Cero la coordinadora de l’Estratègia Barnahus, Pilar Aranda.
Les Barnahus reflecteixen la realitat de la societat pel que fa a les violències sexuals: el sexe femení és el més afectat, tant en la infància com en l’edat adulta. Dels més de 3.000 casos atesos fins al 22 d’octubre, 2.408 són nenes, un 78%. I del total, un 40% es produeixen dins l’àmbit familiar, “on es concentren els casos més greus i difícils de detectar”, conclou Aranda. Si no hi ha veïns o professionals que puguin observar els indicadors d’una possible violència sexual a menors dins de l’àmbit familiar, “quan es tanca la porta de casa no saps què passa”.
Per això, des del Departament de Drets Socials, que coordina el servei Barnahus, ofereixen a la ciutadania diverses vies per avisar si sospita que un menor pot estar patint violència sexual. És fonamental, diuen, actuar de manera immediata. A Catalunya hi ha dos recursos clau per fer-ho: el Telèfon Infància Respon (116 111), un servei gratuït i confidencial disponible les 24 hores per atendre situacions de maltractament, abusos o qualsevol risc per a infants i adolescents; i la plataforma Tot OK (www.totok.cat), que permet denunciar de manera segura i anònima casos de violència sexual contra menors. La protecció dels infants és responsabilitat de tots: si tens dubtes, truca o informa.
La majoria de casos que atén Barnahus són adolescents que s’acosten a la majoria d’edat, però també hi ha situacions extremes: més de 150 víctimes tenen entre 0 i 3 anys. Això mostra que la violència sexual pot afectar des de nadons fins a joves a punt de fer els 18 anys.