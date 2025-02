Missió: Visibilitzar la presència de la dona en la ciència

Avui, dimarts 11 de febrer, es celebra el 'Dia Internacional de la nena, la dona i la ciència', una jornada que pretén visibilitzar la presència de la dona en el món científic. Aquesta data coincidex amb que, fa uns dies, una tripulació de 9 dones es va aïllar en condicions extremes al desert de Utah per estudiar l'impacte que tenen en el cos de la dona les condicions d'una missió espacial a Mart, en un projecte que porta el nom d' Hypatia II'.

Referents femenins

Doncs avui a 'La Ciutat' hem volgut posar en valor tant aquesta data tant assenyalada com també el projecte 'Hypatia II'. Per això, hem pogut parlar amb la Carla Conejo, una biòloga lleidetana que viu i treballa al Canadà. La Carla també és membre del projecte Hypatia Mars, el projecte on s'engloba aquest 'Hypatia II'. De fet, va participar del projecte 'Hypatia I', que fa un parell d'anys ja es va portar a terme amb l'objectiu d'investigar i divulgar en clau femenina aspectes referents a la ciència i a l'espai.

A banda de confirmar que les seves companyes de l' 'Hypatia II' segueixen a Utah amb aquest ambiciós experiment, la Carla assegura que aquestes investigacions "també serveixen per crear referents femenins, ja que si bé cada vegada hi ha més científiques, encara no se'n parla prou i costa que les nenes i les noies joves trobin referents reals".

Poca inversió

Com dèiem, la Carla viu i treballa al Canadà, on pot portar a terme la seva feina amb comoditat gràcies als recursos que s'hi dediquen. Preguntada per si la falta d'inversió en ciència és la raó per la qual no treballa a Espanya, Conejo reconeix que "em venia molt de gust una experiència internacional, i per això he anat a treballar al Canadà, però sí que és cert que a Espanya es troba a faltar certa inversió en ciència, ja que hi ha molt bons professionals de la ciència".