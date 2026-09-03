Més d'un miler de persones participen en una marxa silenciosa en record del veí apunyalat mortalment

Més d'un miler de persones han participat aquest dimecres al vespre en una marxa silenciosa amb espelmes pels carrers del barri de les Escodines de Manresa per recordar Carles Vilajosana, el veí de 45 anys que va morir dimarts després de ser apunyalat presumptament per dos menors.
Els participants, visiblement emocionats, han dipositat les espelmes a prop del lloc on es va produir l'homicidi. L'acte ha inclòs la interpretació del Cant dels Ocells i de l'Adagio d'Albinoni, i s'ha tancat amb un llarg aplaudiment en memòria de la víctima.
La portaveu dels veïns, Olga Villaró, ha destacat que l'homenatge ha estat impulsat pel mateix veïnat "sense cap color polític" i amb la voluntat de recordar Vilajosana "des de l'amor i el carinyo més profund que tenim per aquesta ciutat".
Tercer acte de record en una jornada marcada per la commoció
A la convocatòria també hi han assistit, en un segon pla, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i representants del consistori.
La marxa de les Escodines ha estat el tercer acte celebrat aquest dimecres a la ciutat en record de la víctima. Al migdia, l'Ajuntament havia convocat un minut de silenci a la plaça Major i, posteriorment, a la tarda, una altra marxa havia recorregut el centre de la ciutat fins a l'Ajuntament.
La mort de Vilajosana ha provocat una forta commoció a Manresa i també a Castellnou de Bages, municipi on residia.
Internament en règim tancat per als dos menors
Els actes d'homenatge han coincidit amb la decisió judicial d'ordenar l'internament en règim tancat dels dos menors detinguts per la seva presumpta implicació en la mort de l'home. En un dels casos, el jutjat també ha decretat tractament terapèutic.
Els fets es van produir cap a les 5.10 de la matinada de dimarts, quan la víctima tornava de la Festa Major de Manresa. Segons les primeres informacions, l'incident s'hauria originat arran d'una baralla entre dues parts.
La investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta per aclarir amb exactitud com es va produir l'agressió i determinar totes les circumstàncies que van envoltar la mort violenta.