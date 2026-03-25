30 ANYS D'ACTIVISME

Mercè Torrentallé: l'activista que reclama l'abordatge global de la salut mental

La Federació Salut Mental Catalunya fa 30 anys que treballa per l'atenció a les persones que tenen afectacions de salut mental. I ho fa de moltes maneres i des de molts àmbits. Ara que la societat actual està mostrant tantes esquerdes, En Bones Mans pregunta a la presidenta de l'entitat què cal fer per abordar un problema de salut tan seriós.

Robert Calvo

Barcelona |

La Federació Salut Mental Catalunya commemora 30 anys de tasca de l'entitat aquest 2026. A 'En Bones Mans' en parlem amb la seva presidenta Mercè Torrentallé Rocaspana.

De no haver esdevingut la pandèmia de Covid-19, segurament no es parlaria tant de salut mental com es fa a dia d'avui. Aquella primavera del 2020 i els mesos posteriors, van ser la tempesta perfecta per fer aflorar casos que portaven anys latents i també en van sorgir de nous en persones que no van aconseguir gestionar del tot bé aquella situació. Per tot plegat, les entitats que treballen per abordar les diferents afectacions de salut mental van veure multiplicada la seva activitat, com també van veure's desbordats els professionals de la psicologia i la psiquiatria.

L'activisme transformador

La Mercè Torrentallé fa dècades que es dedica a fer activisme per la salut mental. Per exemple, oferint el seu testimoni a les universitats. I es que, fa uns anys, un professor de la psiquiatria li va demanar que anés a l'aula"a ensenyar als futurs professionals que no estem malalts els 365 dies de l'any ni les 24 hores del dia". La Mercè insisteix molt en aquest argument durant aquesta entrevista al programa En Bones Mans i el fa servir com arma perfecta per trencar els prejudicis i l'estigma associats a la salut mental. Ella sempre fa pedagogia i explica que la salut mental no fa referència només a la depressió, perquè "la salut mental és moltes coses: és depressió, és angoixa, és trastorn de la bipolaritat, és trastorn obsessiu-compulsiu, és esquizofrènia... són tantes i tantes coses, que cadascú n'està tractat d'una manera diferent".

Mercè Torrentallé, presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya, durant un acte públic | Ajuntament de Barcelona

Un camí amb diferents etapes

El camí de les persones que tenen alguna afectació de salut mental, no és fàcil. La presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya parla de la "negació" com a primera parada: "jo no estic malalt, els metges s'equivoquen, axò no va amb mi". La persona no vol acceptar allò que li passa i després arriba la fase de culpabilitat: "això em passa per culpa de la família, dels estudis, de la feina". Al cap d'un temps ja arriba la tercera etapa, que la Mercè diu que "és quan reconeixes que hi ha alguna cosa que no funciona i demanes ajuda". A partir de llavors, el camí pot tenir recuperacions bastant positives, però també recaigudes. Cal gestionar-lo amb el suport professional que sempre, sempre s'ha d'intentar demanar.

Hi ha esperança

La Mercè Torrentallé presideix des del 2023 la Federació Salut Menal Catalunya. Ara té aquest càrrec, però ella mai no deixa de ser activista des del compromís. El conglomerat d'entitats que lidera, encabeix 95 associacions repartides per tot el territori català. Té més de 10.000 socis i 1.400 activistes que fan programes des de la infantesa fins a la gent gran. "La idea fonamental és que tenim esperança i ajudem a tenir projectes de futur". La darrera frase de la Mercè és realment emocionant: "si tens un projecte de futur, tens esperança".

