SETMANA DE LA IMMUNITZACIÓ

Magda Campins desmunta un a un els arguments dels anti-vacunes

Les vacunes són eficaces, segures i imprescindibles. Aquest és el missatge clar i contundent que repeteixen els professionals sanitaris coincidint amb la Setmana Mundial de la Immunització.

Robert Calvo

Barcelona |

Aquesta setmana mundial per conscienciar sobre la immunitat col·lectiva arriba en un moment clau: es registra una disminució de les cobertures vacunals i reapareixen malalties greus que fins fa poc es consideraven pràcticament eradicades. És el cas del xarampió, que ha triplicat els casos a Catalunya i ha provocat que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) hagi retirat a Espanya l'estatus de país lliure d'aquesta infecció. Aquest fet reforça la necessitat de tornar a posar el focus en la importància de la vacunació al llarg de tota la vida.

🏥 La pandèmia: un abans i un després

La pandèmia de la Covid-19 va marcar un punt d’inflexió. D’una banda, va generar una consciència col·lectiva sobre la immunitat de grup i el valor de les vacunes. De l’altra, també va donar veu als discursos negacionistes sense cap base científica. La doctora Magda Campins, ex cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón i una de les figures clau en la gestió de la pandèmia, ho recorda amb perspectiva: "Van ser moments molt durs per a tothom, però tot el que s’ha aconseguit és gràcies a les vacunes. En temps rècord vam disposar de vacunes molt efectives i segures". Tot i això, la doctora admet que és sorprenent que, només uns anys després, moltes persones semblin haver oblidat el que es va viure: "Les cobertures vacunals estan disminuint, quan sabem que al llarg de la història una de les mesures més eficaces per combatre malalties i evitar morts han estat les vacunes".

Imagen de archivo de Araceli Hidalgo cuando recibió la primera dosis de la vacuna en su residencia de Guadalajara | EFE/Pepe Zamora

💉 Desinformació i percepcions errònies

Campins alerta que els relats emocionals i casos aïllats sovint capten més atenció que l'evidència científica: "No hi ha cap vacuna amb una seguretat del 100%, com tampoc no hi ha cap medicament. Però els efectes secundaris de les vacunes són mínims comparats amb les complicacions greus que pot causar una malaltia infecciosa". I aquí, la Dra. Campins posa de relleu la confusió entre refredats i grip, que és un exemple habitual. I és que moltes persones creuen que vacunar-se "no serveix de res" perquè es refreden igualment, quan en realitat: "Un refredat no és una grip. La grip provoca febre alta, dolor muscular intens i pot causar complicacions greus, especialment en persones grans".

🧪 Vacunar-se no és només cosa de nens

Un dels missatges centrals de la xerrada que La Ciutat ha mantingut amb Magda Campins és que la vacunació no s'acaba a la infància. Actualment, el calendari vacunal s’ha ampliat per cobrir tota la vida adulta, especialment per protegir les persones més grans i aquelles amb malalties de base perquè "les infeccions respiratòries com la grip, la Covid o el virus respiratori sincicial tenen una càrrega molt important en l’adult, sobretot a partir dels 60 o 65 anys". Aquestes infeccions poden descompensar patologies com la diabetis, les malalties cardiovasculars o l’asma, i acabar provocant hospitalitzacions o fins i tot la mort. A més, la doctora recorda que hi ha altres vacunes clau en l'edat adulta, com la del pneumococ o la de l’herpes zòster, aquesta última amb una efectivitat superior al 90% per prevenir una malaltia molt dolorosa i difícil de tractar.

