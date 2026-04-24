CULTURA I SALUT

Club de lectura per fomentar el benestar emocional entre les persones amb Esclerosi Múltiple

La iniciativa, que arrenca com a prova pilot aquest dimecres, ha tingut tan bona acollida que ja hi ha llista d’espera. El primer llibre serà Días Simétricos, de Bob Pop, amb la participació de l’autor.

Lola Surribas

Barcelona |

En plena setmana de Sant Jordi, la Fundació Esclerosi Múltiple (FEM) posa en marxa una nova iniciativa cultural i social: un club de lectura adreçat específicament a persones amb esclerosi múltiple. El projecte, impulsat per l’escriptora i gestora cultural Àgata Sol i avalat per la fundació, neix amb l’objectiu de convertir la lectura en un espai de relació, reflexió i benestar compartit. El club, que iniciarà la seva activitat aquest dimecres com a prova pilot, ha superat totes les expectatives inicials. Tal com explica Rosa Masriera, directora de la Fundació Esclerosi Múltiple, la demanda ha estat tan elevada que s’ha hagut de tancar el primer grup per limitacions d’aforament. “Ha estat una iniciativa molt bonica i l’acceptació ha estat espectacular. Hi havia més persones interessades que places disponibles”, assenyala.

La proposta del club de lectura va sorgir, segons explica Àgata Sol, de la combinació entre una necessitat comunitària i el desig de compartir lectures que connectin amb l’experiència de la malaltia. “Llegir és una activitat molt enriquidora, però compartida encara ho és més. El club neix amb la idea de llegir llibres escrits per persones que tenen relació amb l’esclerosi múltiple i crear un espai on compartir experiències i reflexions”, assegura.

