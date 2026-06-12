Els Mossos investiguen la mort d’un home trobat a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú

La Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra investiga la mort d’un home trobat aquest divendres al matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú. L’avís s’ha rebut cap a les vuit, quan diversos veïns han localitzat el cos, que anava vestit i es trobava a uns 20 metres de la línia de costa, molt a prop de l’espigó que separa la platja del port, dins l’espai habilitat per a gossos.
Segons fonts policials, el cadàver no presenta ferides d’arma blanca ni de foc, però les circumstàncies de la mort continuen sota investigació. El cas s’ha declarat secret i l’aixecament del cos s’ha fet poc després de les 12.15 h.
Dispositiu policial i afectacions a l’espai de bany
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses unitats dels Mossos d’Esquadra, inclosa la policia científica, així com agents de la Policia Local. L’accés a la zona per a gossos ha quedat tancat fins passades les 12.30 h, mentre que la resta de la platja ha mantingut l’activitat habitual, amb nombrosos banyistes aprofitant el temps assolellat.
L’Agència Catalana de l’Aigua ha confirmat que no hi ha afectacions al medi natural i que la zona ha quedat restablerta un cop finalitzades les tasques policials. Donades les circumstàncies, aquest divendres s’ha permès la presència de gossos fora de l’espai habitualment delimitat.