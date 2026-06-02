Les paneroles es multipliquen! I sabem per on entraran...

Ningú no està preparat per trobar-se una panerola corrent per casa. Bé, una o cent... perquè estem parlant d'un dels insectes que té més facilitat per multiplicar-se. I aquest estiu ho farà moltíssim. La Ciutat n'explica les causes, els motius. L'arribada sobtada de la calor sumada al canvi climàtic, és un l'escenari perfecte per tal que la familia creixi. Tots els detalls els dona Andreu Garcia, vicepresident i portaveu d'ADEPAP, que també envia un missatge de tranquil·litat davant l'alerta sanitària per Hantavirus.
🪳 La panerola voladora
Una de les plagues destacades és la de paneroles. En concret, la Periplaneta americana, de color vermellós, que s'ha estès en entorns urbans i que, amb determinades temperatures, té capacitat de volar. Aquest fet és relativament recent, ja que abans predominava la panerola oriental, més petita i menys visible. "Amb la calor, aquestes paneroles poden arribar a volar", alerta Andreu García. A més de la incomoditat que generen, les paneroles poden suposar un risc sanitari, ja que poden contaminar aliments i transmetre malalties com la salmonel·losi.
🦟 El mosquit assedegat
El mosquit tigre és una de les principals preocupacions. Aquest insecte, que s'adapta molt bé a entorns urbans, pot transmetre malalties com el dengue, el zika o el chikungunya. Les seves preferències són clares: "li agraden col·leccions d'aigua petites", recorda el portaveu d’ADEPAP. Per això, el control domèstic és clau per evitar-ne la reproducció. Vol dir que hauríem d'evitar deixar recipients amb aigua a l'exterior, bé siguin els plats que recullen l'aigua de les plantes o un cendrer o un simple tap d'ampolla.
🐀 Els rosegadors amb gana
A més dels insectes, cal no abaixar la guàrdia amb altres vectors de risc. Per exemple, les paparres, que poden transmetre diverses malalties i cada cop tenen més presència. Cal sumar-hi els rosegadors, que poden transmetre infeccions com la leptospirosi. Tot i això, des d’ADEPAP es llança un missatge de calma: no hi ha cap situació d'alarma actual. En el cas dels hantavirus, per exemple, els rosegadors que transmeten les variants més perilloses no són presents a Catalunya.