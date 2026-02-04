Les entitats reclamen al govern a ampliar l’edat del cribratge dels càncers de mama i colorectal

Un de cada dos homes acabarà tenint un càncer. I una de cada tres dones, també. Els més freqüents són: el de pròstata en homes i el de mama en dones. Però trepitja els talons a aquests dos tumors el de còlon, que augmenta la seva incidència i que es presenta cada vegada més en persones més joves. La millor noticia de totes és que, com que tenim un capital humà investigador impagable, la supervivència no para de créixer.
Les xifres a Catalunya
L’any 2025 es van diagnosticar a Catalunya 43.633 nous casos de tumors malignes, dels quals més de 19.000 van donar-se en dones i i gairebé 24.500 en homes. El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i mortalitat a Catalunya. L’any passat va haver-hi 17.696 defuncions per càncer, també més en homes que en dones. La supervivència als cinc anys del diagnòstic és del 54% en els homes i el 66% en les dones. Si es diagnostiquen precoçment, la supervivència als deu anys supera el 80%.
Més cribratge de mama i còlon
A La Ciutat hem conversat amb Maria Asumpció Vilà, presidenta de la Federació Catalana d’Entitats Contra El Càncer. L'entitat reclama una ampliació en les franges d'edat a les quals es fan cribratges per poder detectar possibles casos. La FECEC es fixa en els tumors de mama i de còlon i recte a edats més joves i passats els 69 anys, un fet posa de relleu la necessitat d’ampliar les proves.