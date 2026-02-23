Les al·lèrgies comencen l'escalada primaveral abans d'hora

Aquest diumenge arrenca la primavera meteorològica, tot i que l’estació astronòmica no començarà fins al 21 de març. I, amb ella, tornen també els primers maldecaps per a les persones al·lèrgiques. Les condicions climàtiques dels darrers mesos —un hivern més humit i fred de l’habitual— podrien convertir aquesta temporada en una de les més intenses dels últims anys.
🌿 Per què aquest any pot ser especialment difícil?
A La Ciutat hem analitzat què podem esperar aquest 2026 amb el doctor Gaspar Dalmau, president de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica. Segons ell, les pluges continuades i les baixes temperatures han generat un retard en la pol·linització dels pòlens d’hivern, com el del xiprer. Plantes i arbres estan "més preparats que mai" per florir quan arribi el moment, gràcies a la humitat acumulada al sòl. Això podria provocar pics de pòlen més intensos quan la meteorologia ho permeti.
🌳 Quin pòlen ens afectarà aquesta primavera?
El calendari que ens dibuixa el doctor és clar. Pel que fa als pòlens d’hivern, el xiprer florarà des d'ara i fins l'abril. El plataner d'ombra, molt present a ciutats i parcs, florarà a partir del mes de març i també fins l'abril. Les gramínies: canyes, espigues, cereals… esclataran de març a juliol. Un dels arbres més típics de la temporada, l'olivera, que és típicament primaveral, anirà brotant fins al juny. I ja per acabar, la parietària, una mala herba que creix arreu fins l'entrada del l'estiu.
💊 Tractaments i consells del doctor Dalmau
El tractament hauria d’estar sempre indicat per un especialista, però les bases generals són: antihistamínics de nova generació, perquè els clàssics provocaven molta somnolència. Ara, fàrmacs com bilastina o ebastina són més potents i menys sedants. Com a suports complementaris, es poden fer servir gotes nasals antihistamíniques, esprais antiinflamatoris i col·liris per a ulls irritats. A més, les mascaretes i les ulleres de sol poden ser un recurs útil que no s'hauria de menysprear.
📈 Les al·lèrgies no paren de créixer: per què?
A Espanya, 8 milions de persones pateixen al·lèrgia al pòlen i la xifra creix any rere any. La teoria més sòlida per explicar-ho és l’epigenètica: "La manera com vivim, treballem, l’estrès i l’entorn modifiquen com s’expressen els nostres gens", explica el doctor. També el canvi climàtic hi té un paper important: altera els períodes de floració i afavoreix que el sistema immunològic reaccioni més. Les previsions internacionals parlen d’un futur preocupant: el 2050, la meitat de la població mundial podria patir algun tipus d’al·lèrgia.