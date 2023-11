L'actualitat, a debat

La d'avui ha estat una jornada políticament molt intensa. El president en funcions, Pedro Sánchez, ja té els vots de Junts i aplana definitivament el seu camí cap a la Moncloa. Des d'ERC, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha celebrat que l'amnistia tiri endavant i li ha donat a Carles Puigdemont la benvinguda a la via del diàleg.

Les dues parts, Junts i el PSOE, han acordat crear un espai per tal de negociar i tancar acords, així com abordar les diferències. No el denominen taula de diàleg, però té la mateixa finalitat. En aquest context, sorgeix la figura del mecanisme internacional que haurà de verificar els compliments dels possibles pactes.

Totes aquestes qüestions i els escenaris que s'obren a partir d'ara són l'objecte d'anàlisi dels nostres tertulians d'avui. La periodista Montse Melià considera que "qui surt més perjudicat és Junts i Puigdemont" i afegeix que han fet "un pacte d'intencions on ha quedat palès que hi ha un desacord mutu". Per la seva banda, el periodista Javi Gallego assegura que es tracta d'un "acord que admet múltiples interpretacions tant polítiques com jurídiques". Des de Madrid, Gallego ens explica com ha viscut les manifestacions de les últimes nits en contra de l'amnistia.