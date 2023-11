L'actualitat, a debat

Des del PSOE consideren que l'amnistia millorarà la convivència. En aquest sentit, Sònia Sierra és clara: "Que siguin honestos, això no ajuda a la convivència de ningú. Que no ens prenguin per ximples". Per la seva banda, Clàudia Tarinas posa en dubte que la ciutadania catalana vegi gaire millora de la convivència i troba a faltar que "per una vegada no s'utilitzi la força dels catalans pels interessos d'uns pocs". Ambdues coincideixen que "el PSC és l'únic guanyador" i que "Carles Puigdemont és qui continua tenint la paella pel mànec". Una altra de les potes de l'acord és el traspàs integral de Rodalies. Sota el nom 'Rodalies Catalunya' tindrà una participació majoritària de la Generalitat i es dotarà de recursos materials i humans que avui són necessaris per a la prestació dels serveis de Rodalies, asseguren des de la Generalitat. Les dues tertulianes lamenten la impuntualitat d'aquest transport, però "no tinc clar que si la Generalitat ho gestiona, la situació millori", afirma Sònia Sierra.