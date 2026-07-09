L'analista financer Jordi Bayer i la docent i escriptora Sònia Sierra ens acompanyen a la tertúlia d'avui a 'La Brúixola' per analitzar l'actualitat del dia que passa per la simultaneïtat d'incendis a Catalunya i pels resultats del baròmetre del CEO. Reflexionem sobre les posicions del PSC i Esquerra, les dues formacions més votades, seguides d'Aliança Catalana que podria tenir entre 23 i 25 escons.
L'actualitat a debat: incendis i el CEO
Com cada dijous, prenem el pols a l'actualitat a temps de tertúlia.