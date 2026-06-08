Jordi Pacheco: "Lleó XIV és un constructor de ponts en una Església que necessita unitat"

Fa poc més d'un any que Robert Francis Prevost va ser elegit papa sota el nom de Lleó XIV. Des d'aleshores, el món ha anat descobrint la figura d'un pontífex que, tot i mantenir la línia marcada per Francesc, presenta un estil propi: més serè, més discret i menys donat als gestos espontanis que van caracteritzar el seu predecessor, Francesc. Per aprofundir en la seva figura i en el futur immediat de l'Església catòlica, La Ciutat ha enraonat una estona amb amb el periodista Jordi Pacheco, director de l'Agència Flama i autor del llibre 'Lleó XIV. L'herència de Francesc i el futur de l'Església'.
El pastor de les dues amèriques
Segons Pacheco, una de les grans fortaleses de Lleó XIV és la seva trajectòria vital i pastoral. Nascut als Estats Units d'Amèrica, va desenvolupar bona part del seu ministeri a Chiclayo, al Perú com a missioner i bisbe, alhora que ha acumulat una llarga experiència de govern a Roma. "Això li dona una visió global molt interessant", explica l'autor, que considera que els cardenals buscaven precisament un perfil capaç de combinar dues facetes essencials: la proximitat pastoral i la capacitat de lideratge institucional. L'experiència acumulada al llarg de dècades, passant per pràcticament totes les responsabilitats possibles dins de l'Església, va convertir Prevost en una opció especialment sòlida per assumir el pontificat en un moment de grans desafiaments.
Un papa per la pau i la reconciliació
Entre els trets més destacats del nou papa, Pacheco subratlla la seva capacitat per construir consensos. "És una persona reconciliadora", afirma. Un aspecte que ja va voler remarcar en la seva primera intervenció pública des del balcó de la Basílica de Sant Pere, quan va apel·lar a la necessitat de "construir ponts". Per al periodista, aquesta capacitat és especialment rellevant en una Església on conviuen sensibilitats molt diverses, des dels sectors més reformistes fins als més tradicionals. Lleó XIV ha demostrat, diu, una gran habilitat per escoltar totes les parts abans de prendre decisions i evitar que els conflictes interns derivin en fractures.
No fa política, però és un diplomàtic
En un context internacional marcat per la divisió política i social, Lleó XIV ha situat la construcció de ponts com una de les seves prioritats. Pacheco recorda que el pontífex ha evitat entrar en confrontacions polítiques directes, fins i tot davant les crítiques rebudes per part del president nord-americà Donald Trump. "Va respondre amb serenitat i va deixar clar que el seu paper no és fer política, sinó anunciar un missatge de pau", destaca. Malgrat això, el periodista recorda que el papa també exerceix com a cap d'Estat del Vaticà, una institució amb una de les xarxes diplomàtiques més extenses i ben informades del món.
Catalunya espera al papa
Una de les qüestions que genera més expectació és la visita de Lleó XIV a Catalunya, coincidint amb els actes del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Per a Pacheco, el missatge central de la visita serà el de la fraternitat i la convivència. "Vindrà a recordar-nos que la unitat és superior al conflicte i que podem construir amistat social malgrat les diferències", afirma. El recorregut previst inclou espais tan significatius com la presó de Brians, la parròquia de Sant Agustí del Raval, Montserrat i la Sagrada Família. Un itinerari que, segons l'autor, reflecteix diferents dimensions de l'Església: la misericòrdia, l'espiritualitat i el diàleg amb la societat.