Illa tanca files amb Niubó davant l'oposició i culpa càrrecs tècnics de l'error de PISA

Salvador Illa admet que hi va haver “errors greus i inacceptables” en l’organització de les proves PISA, però tanca files amb la consellera d’Educació, Esther Niubó. El president l’exculpa de la pífia que va invalidar els resultats dels exàmens i assenyala, en canvi, els càrrecs tècnics que no van elevar la incidència als responsables polítics del Departament, malgrat haver rebut fins a set avisos del Ministeri. Per la seva banda, l’oposició carrega durament contra Niubó i acusa el Govern de manca de transparència.
El president de la Generalitat ha comparegut al Parlament per donar explicacions sobre l’error que va fer que s’exclogués el 23% dels alumnes de les proves PISA, quan el límit que estableix l'OCDE és del 5%. La compareixença ha arribat dos mesos després que es conegués l’escàndol, però no ha aportat gaires novetats respecte al que ja sabíem. Illa ha repetit una cronologia que ja havia explicat la consellera Niubó: que al maig l’Institut Nacional d’Avaluació Educativa va avisar el Consell d’Avaluació de Catalunya sobre l’error, i que després aquest òrgan va rebre sis informes tècnics al respecte. "La informació sobre aquesta incidència no va ser elevada als responsables polítics del Departament", ha lamentat Illa. Aquesta situació va derivar en el cessament de Teresa Sambola com a secretària general d’Educació i en l’obertura de tres expedients, tot i que la investigació interna continua en marxa.
L'oposició demana el cap de Niubó
Totes aquestes explicacions no han convençut l’oposició. Junts, el PP, Vox, la CUP i Aliança Catalana han insistit a demanar el cap de Niubó. "Malgrat que el Parlament ha demanat el seu cessament, vostè la manté. Em pregunto què més ha de fer perquè la faci fora. Cada nou fracàs de la consellera també és un fracàs seu", ha etzibat la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales. Per la seva banda, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha acusat Illa i el seu govern de voler defugir responsabilitats: "Van ocultar deliberadament les dades, però els hem enxampat i ara no saben a qui carregar-li el mort. Doncs és seu i de la consellera".
Els socis també carreguen contra el Govern
Per la seva banda, els socis d’investidura, ERC i els Comuns, han evitat demanar la destitució de la consellera, però sí que han criticat durament la gestió del Govern. Consideren que hi ha hagut opacitat i fins i tot que es va voler amagar la informació durant més d’un any. "Fa més d'un any i mig que ho saben. Crec que fins i tot ho sabien abans del març del 2025. De fet, em sembla força sospitós que la tardor de l'any passat cessessin de les seves funcions les dues repsonsables de PISA", ha deixat anar el portaveu dels republicans, Jordi Albert. "Per què ho van amagar? Per què no van informar d'aquest desgavell? Això només ha fet créixer la desconfiança cap al Departament d'Educació, que ja estava malmesa", ha preguntat la presidenta dels Comuns, Jéssica Albiach.
Amb tot, aquest divendres els representants polítics es tornaran a veure les cares en una cimera que ha convocat Illa per parlar d’educació, tot i que el PP no ha decidit encara si hi assistirà o no.
Sigui com sigui, el president s’ha compromès a fer un pacte educatiu amb poques mesures, però concretes, i a dotar-les de recursos i un calendari de compliment, per tal de garantir que realment s’aplicaran.