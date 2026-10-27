El Govern es personarà contra els responsables dels aldarulls

El Govern de la Generalitat endurirà la resposta als aldarulls del cap de setmana a Barcelona. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha anunciat aquest dimarts que la Generalitat es personarà com a acusació particular en totes les causes judicials obertes pels disturbis i ha garantit que als responsables "els caurà tot el pes de la llei".
L'executiu assegura que els Mossos d'Esquadra treballen en dues línies d'investigació. D'una banda, per identificar les persones que hi ha darrere de les convocatòries difoses a través de les xarxes socials i, de l'altra, per impedir que es repeteixin episodis similars. En aquest sentit, Paneque ha explicat que la policia catalana manté contactes permanents amb les plataformes digitals per tancar els canals des d'on es promouen noves mobilitzacions, entre elles una convocatòria prevista coincidint amb la Castanyada.
La portaveu també ha defensat la necessitat de regular les xarxes socials perquè deixin de ser, segons ha dit, "espais d'impunitat" per a la desinformació i l'organització d'actes violents. De fet, el Govern es planteja impulsar modificacions legislatives en l'àmbit europeu per reforçar el control sobre aquestes plataformes.
En relació amb els disturbis, Paneque ha detallat que hi ha 300 persones identificades i 130 detingudes, 76 de les quals són menors d'edat. El Govern sosté que reclamarà responsabilitats tant als autors materials dels fets com, en el cas dels menors, als seus pares o tutors legals. La Generalitat també reclamarà pels danys materials ocasionats i per les lesions patides pels agents dels Mossos ferits durant els incidents.
Mentrestant, el debat polític sobre com combatre aquests episodis continua. El Partit Popular ha plantejat endurir les penes per als participants en actes vandàlics que actuïn amb la cara tapada. Una proposta que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, preveu concretar en una visita a Barcelona. Paneque, però, ha replicat que aquest tipus d'anuncis responen a interessos electorals i ha reclamat unitat institucional per afrontar el que considera un problema de seguretat pública.