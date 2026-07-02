El Govern d’Illa aprova els primers pressupostos de la legislatura amb el suport d’ERC i els Comuns

El Govern de Salvador Illa ha aconseguit tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura gràcies al suport d’Esquerra Republicana i els Comuns. Uns comptes que, segons l’Executiu, han de servir per reforçar l’estat del benestar i impulsar inversions estratègiques, però que l’oposició considera allunyats de les necessitats reals de Catalunya.
Els pressupostos preveuen una despesa de gairebé 50.000 milions d’euros, una xifra que representa un increment del 23% respecte als últims comptes aprovats fa tres anys. La consellera d’Economia i Hisenda, Alícia Romero, ha defensat que la major part dels recursos es destinaran a polítiques socials, amb l’objectiu de reforçar serveis públics essencials i donar resposta als principals reptes del país.
ERC i els Comuns reivindiquen les seves contrapartides
Els dos socis parlamentaris que han facilitat l’aprovació dels comptes han destacat les mesures aconseguides durant la negociació. En el cas d’ERC, els republicans posen en valor compromisos com la línia orbital ferroviària i l’enfortiment de l’Agència Tributària de Catalunya. Per la seva banda, els Comuns celebren especialment l’augment de la inversió destinada a les polítiques d’habitatge.
Tanmateix, tant ERC com els Comuns han advertit que el seu suport als pressupostos no és un xec en blanc. La portaveu republicana, Ester Capella, i la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, han deixat clar que continuaran exigint el compliment dels acords i noves mesures durant la resta de la legislatura.
El Govern parla d’una declaració de confiança
Des de l’Executiu català s’ha valorat positivament l’acord assolit amb els grups que han fet possible l’aprovació dels comptes. El Govern considera que els pressupostos representen una mostra de confiança en el futur de Catalunya i una eina per garantir l’estabilitat institucional en un context polític marcat per la proximitat d’un nou cicle electoral.
Junts, PP, CUP i Aliança Catalana carreguen contra els comptes
La resta de grups parlamentaris han rebutjat els pressupostos i han criticat durament l’estratègia del Govern. Junts per Catalunya acusa l’Executiu d’Illa de governar sense un projecte de país i de prioritzar la seva continuïtat al poder. El diputat Antoni Castellà ha retret al PSC que actuï amb “arrogància” i que no escolti les demandes de la ciutadania. Els juntaires també han alertat sobre el dèficit públic i la pressió fiscal que, al seu parer, suporta Catalunya.
En la mateixa línia, el Partit Popular reclama una rebaixa d’impostos, una reducció de la burocràcia i més mesures de suport als autònoms. Els populars consideren que aquests pressupostos perjudiquen la classe mitjana i qüestionen la seva capacitat per impulsar el creixement econòmic.
Per la seva banda, Aliança Catalana ha expressat crítiques similars a les de Junts i el PP. La CUP, en canvi, ha centrat els seus retrets en la manca de transformació social dels comptes i ha advertit que la frustració ciutadana davant aquest model de pressupost pot acabar afavorint el creixement de l’extrema dreta.