La fibrosi hepàtica és un problema ocult que preocupa les autoritats sanitàries

Entre un cinc i un deu per cent de la població europea presenta una fibrosi avançada que podria evolucionar cap a cirrosi si no es detecta a temps. Aquesta és la principal dada que es desprèn de l'estudi d'abast europeu LiverScreen. Ens l'ha detallat el doctor Martí Aguado, vocal de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, que ha advertit que "estem davant d’un problema de salut pública de primer nivell". Ho ha explicat a La Ciutat.
Una malaltia silent
La majoria de malalties hepàtiques no donen símptomes fins que ja estan avançades. Pacients que aparentment estan bé, poden tenir alteracions greus sense saber-ho. "La malaltia hepàtica és silent. El pacient no té cap símptoma fins que apareixen les complicacions. I aleshores ja hi arribem tard", diu el doctor Aguado. Per això el Clínic i la Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH) impulsen un pla de cribratge precoç per evitar que les cirrosis i les fallades hepàtiques continuïn multiplicant-se.
Un simple anàlisi pot salvar vides
Moltes vegades, la detecció comença de manera gairebé accidental: una analítica de rutina, per qualsevol altre motiu, pot revelar alteracions que apunten a un fetge gras. I això, diu Aguado, és una oportunitat d’or: "Només saber que tens un problema hepàtic ja fa que molts pacients canviïn hàbits. I això pot revertir del tot la malaltia."
L’alcohol, el principal enemic del fetge
Les dades del LiverScreen revelen que 6 de cada 10 persones enquestades consumeixen alcohol. Més d’un 6% ho fa de manera nociva. Per tant, queda clar que el consum saludable d'alcohol és zero. Així queda clar després de la conversa amb el doctor Martí Aguado, que explica que fins i tot petites quantitats, combinades amb algun factor metabòlic, multipliquen el risc d’inflamació i fibrosi hepàtica.