Espanya és líder en trasplantaments i encara pot seguir creixent

Donar òrgans és un exercici de solidaritat i generositat. I en això, a Espanya som líders. I és que el nostre país fa més de tres dècades que és líder mundial en trasplantaments. L'any 2024 hem batut un nou rècord, en concret se n'han fet 6.464. Tanmateix, la taxa de trasplantament es va situar en 132,8 per milió de població, la més gran registrada fins ara, i la de donants en 52,6 per milió, superant així l'objectiu de 50 que s'havia marcat l'Organització Nacional de Trasplantaments. Per tnat, això demostra que som un país molt solidari i molt conscienciat en aquesta matèria.

Podem arribar més lluny

Al programa La Ciutat hem parlat amb José Luis Campo Cañaveral, membre del comitè de docència de la Sociedad Española de Cirugía Torácica. Ens ha explicat que aquesta generositat dels espanyols a l'hora de donar òrgans encara pot anar més enllà. "Tenemos capacidad de mejorar los resultados", diu el doctor Campo Cañaveral. Explica que provablement es tocarà sostre algun dia, però que aquest dia encara està molt lluny.

Avenços en matèria pulmonar

Els darrers avenços en preservació pulmonar son molt interessants i suposen una fita en l’optimització del procés i l’augment d’òrgans disponibles per a pacients en llista d’espera. Entre aquests avenços, hi ha la perfusió pulmonar ex vivo i la preservació a 10 graus centígrads. Així es pot mantenir el pulmó apte per a ser trasplantat molt millor. Aquestes innovacions han aconseguit recuperar entre el 30% i el 50% de pulmons prèviament considerats no aptes. Tot plegat fa augmentar les xifres.