ERC admite que una detención de Puigdemont pueda retrasar el pleno de investidura

La portavoz de ERC en el Parlament, Raquel Sans, ha admitido este martes que una eventual detención del expresidente catalán Carles Puigdemont pueda retrasar el pleno de investidura de Salvador Illa, si bien ha garantizado los apoyos al candidato del PSC en primera vuelta.

Sans ha reiterado que ERC "no es culpable" de la detención de Puigdemont, sino que la responsable es la "represión política" por el referéndum del 1 de octubre, a la vez que ha defendido que el expresidente catalán "tendría que estar en libertad porque el 1- O no fue un delito".

Así, ha insistido en que, de producirse ese escenario, los republicanos mantendrían sus compromisos de investidura con el PSC, aunque ha reconocido que podría retrasarse la sesión en el Parlament. "Es evidente que es un escenario que hay que contemplar, que la detención se pueda producir antes", ha indicado.

Sans ha afirmado que desde su formación han hablado tanto con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, como con el presidente del Parlament, Josep Rull, sobre "los distintos escenarios que hay sobre la mesa".

"Pero ahora mismo son todo conversaciones y pocas concreciones porque realmente no tenemos claro qué es lo que pueda pasar. No tenemos claro cuándo va a volver, si es que va a volver el presidente Puigdemont y tampoco tenemos claro dónde se produciría la detención", ha señalado Sans. La portavoz de ERC ha defendido el "sí vigilante" del acuerdo con PSC y ha avisado que la legislatura en Cataluña "dependerá de los cumplimientos" del PSC. "Somos gente de palabra, si se cumplen los acuerdo, no tiene que ser una legislatura inestable", ha indicado.

ERC, en la oposición

Ha asumido que, tras las elecciones catalanas, la labor de ERC está en la oposición, donde estarán "muy vigilantes". Así, ha dicho que la recaudación en su totalidad del IRPF en 2026 "será una fecha determinante para saber si el cumplimiento de los acuerdos va hacia adelante o no".

Así, ha defendido que el concierto económico recogerá una cuota de solidaridad con el resto de comunidades. "Pero queremos que esa cuota se calcule de manera transparente, de manera clara y de manera acordada", ha avisado, para después trasladar que desde ERC no quieren "una confrontación entre territorios".

Sans ha animado a otras comunidades a que vayan a Cataluña para que vean el estado de los Rodalies o las listas de dependencia. "No son privilegios, son recursos para servicios públicos", ha defendido.

Por último, desde ERC han instado al PSOE a que inicie esta misma semana los contactos con otras formaciones políticas para reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Según ha recordado Sans, el apoyo de los socialistas "era imprescindible" para modificar, al tiempo que ha recordado que la amnistía tampoco contaba con una mayoría que después si se dio.