Onda Cero i el CZFB reconeixen la solidaritat

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona i Onda Cero han celebrat aquest 19 de desembre el lliurament del reconeixement "Ciutat Solidària" 2025 al Palau de la Música per donar suport a ONGs i entitats socials sense ànim de lucre dels àmbits de la solidaritat, la inserció sociolaboral i la cura de la gent gran i dels col·lectius més desafavorits.
3 entitats reconegudes
El primer reconeixement ha estat per a En bici sense edat, que des de l’any 2016 promou l’envelliment actiu i el bon tracte a les persones grans i amb problemes de mobilitat. A més de lluitar contra la solitud no desitjada, una de les activitats principals de l’entitat és l’organització de passejades mitjançant l’ús de tricicles elèctrics, conduïts per persones voluntàries.
També s'ha reconegut amb l’accèssit a l’entitat Després del suïcidi. Aquesta entitat, constituïda l’any 2012, vol generar un espai per a l’acompanyament i el suport en el dol a les persones supervivents a la mort per suïcidi. També neix amb la voluntat de trencar el silenci que l’envolta, millorar-ne els sistemes de prevenció i aconseguir una major implicació de les administracions en aquests casos.
Finalment, també ha estat reconeguda amb un segon accèssit l’associació T’acompanyem, que neix l’any 2009 com una resposta solidària a la crisi econòmica. L’entitat posa a disposició de persones aturades tallers, cursos i formació per facilitar la seva inserció laboral.
L'acte ha comptat amb la participació del delegat de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, així com del director d'Atresmedia Radio a Catalunya, Francesc Robert.