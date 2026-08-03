TREBALLEN A L'AGOST

Els socorristes treballen tot l'agost per evitar ofegaments a les platges

Aquest estiu volem descobrir com viuen el mes d'agost aquelles persones que treballen mentre la resta fa vacances. Avui parlem amb els socorristes de les platges catalanes.

Robert Calvo

Barcelona |

Analitzem com és la tasca dels socorristes en le mes de més intensitat de tot l'estiu a les platges

Hem convidat a l'estudi en Nacho Ibáñez i la Clara Roca. Ambdós són socorristes a les platges catalanes i no senten que estiguin perdent-se l'estiu perquè viuen com una veritable vocació la seva tasca de salvament. Però lamenten el tracte que reben per part de les administracions locals. I és que, a Catalunya, depèn de cada ajuntament la gestió dels punts de socors de les platges. Per això reclamen una llei comuna a tot el litoral català.

La prevenció és la clau

La Clara Roca té molt clar que l'important és la prevenció. Per això, cal evitar els ofegaments de totes totes: "No només es tracta de salvar vides, sin de prevenir que hi hagi un ofegament". I és que Catalunya està vivint un estiu negre en aquest sentit, molt pitjor que l'estiu passat. Ho assegura el portaveu de SOS Socorristes Nacho Ibáñez: "Es una temporada de bany amb xifres molt negatives, pitjor que la temporada anterior, que ja havia estat molt dolenta".

Cal ampliar la temporada de bany

En Nacho i la Clara ho tenen clar: cal ampliar els mesos en els quals hi ha socorristes a les platges. Sobretot perquè hi ha molta gent banyant-se abans del 15 de juny -quan comença oficialment la temporada- i també n'hi ha molta que se segueix banyant a l'octubre. El portaveu de SOS Socorrises assegura que "hi ha morts per ofegament abans del 15 de juny". No posar efectius a les platges demostra, diuen, deixadesa per part dels ajuntaments.

Falta una llei catalana

En Nacho Ibáñez fa molt de temps que batalla per a aconseguir una llei comuna que unifiqui les actuacions a tot el litoral català: "El que estem reivindicant des de l'any 2018 és que no quedi al lliure albir de cada ajuntament l'actuació a les platges". Consideren que cal regular la quantitat de socorristes que hi ha d'haver per garantir un bona prevenció, però també cal abordar les condicions en les quals es treballa.

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