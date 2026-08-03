Els socorristes treballen tot l'agost per evitar ofegaments a les platges

Hem convidat a l'estudi en Nacho Ibáñez i la Clara Roca. Ambdós són socorristes a les platges catalanes i no senten que estiguin perdent-se l'estiu perquè viuen com una veritable vocació la seva tasca de salvament. Però lamenten el tracte que reben per part de les administracions locals. I és que, a Catalunya, depèn de cada ajuntament la gestió dels punts de socors de les platges. Per això reclamen una llei comuna a tot el litoral català.
La prevenció és la clau
La Clara Roca té molt clar que l'important és la prevenció. Per això, cal evitar els ofegaments de totes totes: "No només es tracta de salvar vides, sin de prevenir que hi hagi un ofegament". I és que Catalunya està vivint un estiu negre en aquest sentit, molt pitjor que l'estiu passat. Ho assegura el portaveu de SOS Socorristes Nacho Ibáñez: "Es una temporada de bany amb xifres molt negatives, pitjor que la temporada anterior, que ja havia estat molt dolenta".
Cal ampliar la temporada de bany
En Nacho i la Clara ho tenen clar: cal ampliar els mesos en els quals hi ha socorristes a les platges. Sobretot perquè hi ha molta gent banyant-se abans del 15 de juny -quan comença oficialment la temporada- i també n'hi ha molta que se segueix banyant a l'octubre. El portaveu de SOS Socorrises assegura que "hi ha morts per ofegament abans del 15 de juny". No posar efectius a les platges demostra, diuen, deixadesa per part dels ajuntaments.
Falta una llei catalana
En Nacho Ibáñez fa molt de temps que batalla per a aconseguir una llei comuna que unifiqui les actuacions a tot el litoral català: "El que estem reivindicant des de l'any 2018 és que no quedi al lliure albir de cada ajuntament l'actuació a les platges". Consideren que cal regular la quantitat de socorristes que hi ha d'haver per garantir un bona prevenció, però també cal abordar les condicions en les quals es treballa.