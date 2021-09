Els experts avalen la legalitat dels incentius per vacunar-se si es garanteixen la privacitat de les dades

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, el professor Josep Maria Aguirre ha explicat que els incentius que està estudiant Salut per fomentar la vacunació dels joves, amb descomptes per anar al teatre o per estades en albergs, són “mesures de foment d’una determinada actuació que no estan tan limitades ni exigeixen un control jurisdiccional”.

En tot cas, segons Aguirre, si per accedir-hi cal presentar el passaport covid, “hem de garantir que només tingui la identitat de la persona i si aquesta compleix realment la pauta de la vacunació”. El risc seria si el document introdueix dades addicionals (data de vacunació, tipus de vacunació o edat), una informació “que no pot ser tractada per tercers”. Per tal de garantir la privacitat d’aquestes dades, aquest expert en dret administratiu entén que hi ha “solucions tecnològiques” que poden implementar les administracions.

La polèmica sobre el passaport

Sobre l’aplicació del passaport sanitari per accedir a determinats serveis o fins i tot llocs de treball, Josep Maria Aguirre insisteix en dues premisses: “garantir la privacitat de les dades personals i evitar la discriminació de totes aquelles persones que, per diferents motius, no es poden vacunar”. Aguirre ha explicat que “és una restricció de la lliure circulació i que es pot qüestionar la seva legalitat”, tot i que també ha admès que “si es pren amb caràcter general, es reforçaria la seva prescripció”.