CRIM

Investiguen la mort a trets d'un menor de 15 anys al parc de la Pegaso, a la Sagrera

El jove ha estat atacat al mig del carrer i els Mossos d’Esquadra treballen per esclarir les circumstàncies del crim.

Montse Valls

Barcelona |

Un agente de los Mossos d'Esquadra.
Un agente de los Mossos d'Esquadra. | David Zorrakino / Europa Press

Un menor de 15 anys ha mort aquest dijous a la nit després de ser tirotejat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera (Sant Andreu, Barcelona). Els fets han tingut lloc pocs minuts abans de les 22.45 h, quan diverses trucades al telèfon d’emergències han alertat de detonacions d’arma de foc i d’una persona estesa a terra amb una ferida greu.

Quan els serveis d’emergència han arribat al lloc, han trobat el jove inconscient però amb vida, amb una ferida d’arma de foc a l’estómac. Tot i les maniobres de reanimació, no s’ha pogut salvar la seva vida i s’ha confirmat la mort al mateix indret.

Investigació en marxa per identificar els autors del tiroteig

Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets i identificar els autors del tiroteig.

La policia científica ha revisat possibles càmeres de seguretat i ha recollit declaracions de testimonis per reconstruir els minuts previs i posteriors al crim. A la zona hi ha desplegades unitats especialitzades i els serveis funeraris han fet l’aixecament del cadàver.

Es tracta de la setena víctima mortal per arma de foc a Catalunya el 2026, en un any marcat per un increment de tirotejos que els Mossos continuen investigant.

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